«Белавиа» решила поиграть в «самоликвидацию» 9 5.12.2021, 9:43

23,136

Странный ответ на санкции.

«Белавиа» решила поиграть в большого и страшного зверя и самоликвидировалась из системы BSP, пишет телеграм-канал БОР.

Вчера стало известно, что авиакомпанию «Белавиа» исключают из системы выставления счетов и расчетов Billing and Settlement Plan (BSP).

Позже выяснилось, что «Белавиа» сама отключила всех агентов от системы BSP. По предварительной информации, это такой ответ на санкции.

«Смысл непонятен. BSP это система расчетов IATA. Например, в России, кто работал через BSP в системах SABRE, AMADEUS — просто перешли на Сирену. Агрегаторы тоже нашли обходной путь. В итоге, скорее всего, просто пшик», — отмечает телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».