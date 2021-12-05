Компания Трампа привлекла $1 миллиард инвестиций в соцсеть 5 5.12.2021, 11:51

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Инвесторы в проект остались неизвестными.

Компания Trump Media & Technology Group, председателем которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1 млрд инвестиций для своей социальной сети. Об этом накануне сообщил сайт Axios.

Стоимость одной акции стартапа составила около $34,36. Инвесторы в проект остались неизвестными. Сделка прошла в формате предусматривающем слияния и поглощения (SPAC).

Ранее компания Трампа сообщала, что соцсеть Truth Social начнет работать в начале ноября для ограниченного круга пользователей. При этом полноценная версия, доступ к которой будет иметь вся страна, должна заработать в начале следующего года.

Напомним, тестовую версию соцсети Truth Social взломали хакеры спустя несколько часов после запуска. Они опубликовали фотографию свиньи на странице Дональда Трампа.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа. После этого он пытался чтобы найти новую площадку и вел переговоры с несколькими различными платформами.

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