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Польские пограничники отбили 43 попытки мигрантов прорвать границу со стороны Беларуси

  • 5.12.2021, 12:09
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Польские пограничники отбили 43 попытки мигрантов прорвать границу со стороны Беларуси

На одном из участков белорусские спецслужбы организовали массовый штурм.

За сутки на границе с Польши с Беларусью было совершено 43 попытки ее незаконного пересечения, сообщают польские пограничники.

Сотрудники Погранслужбы Польши вынесли 7 постановлений о выдворении нелегалов с территории страны.

На участке, охраняемом погранотрядом в Дубичах-Церковных, группа нелегалов из 30 человек под руководством белорусских силовиков штурмовала границу.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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