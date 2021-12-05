Литовские пограничники сообщили о выстрелах с белорусской стороны 1 5.12.2021, 13:59

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Нелегальные мигранты пробовали проникнуть в ЕС через Литву.

По сообщению Службы охраны государственной границы, в минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, пограничники не пропустили 14 мигрантов, пытавшихся пробраться в Литву со стороны Беларуси в неустановленных для этого местах, сообщает lrt.lt.

В пятницу пограничники не пропустили 30 мигрантов, следовавших со стороны Беларуси, в четверг – 33, в среду – 37, во вторник – 35, в понедельник – 4, в прошлое воскресенье – 75.

Ни один иностранец не был вчера пропущен по гуманитарным соображениям.

В субботу перед обедом на пограничной белорусской территории, примыкающей к Варенскому району, был произведен один выстрел. Еще один выстрел с белорусской стороны был произведен вечером в Лаздийском районе.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в неустановленных местах, сотрудники службы развернули 7 806 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

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