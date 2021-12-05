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В Индии военные по ошибке убили мирных жителей

  • 5.12.2021, 16:15
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В Индии военные по ошибке убили мирных жителей

В ответ на это жители деревни сожгли две армейские машины.

В Индии во время военной операции по уничтожению повстанцев на северо-востоке страны погибли 13 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

После получения информации о передвижении повстанцев в штате Нагаленд, индийские солдаты обстреляли грузовик, в результате чего погибло шесть человек.

В ответ на это жители деревни сожгли две армейские машины, военнослужащие открыли по ним огонь, в результате чего погибло еще семь человек, среди которых — один солдат.

Инцидент произошел в округе Мон, который граничит с Мьянмой. По словам местных активистов, все погибшие были шахтерами.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах принес извинения семьям убитых и пообещал проконтролировать ход расследования инцидента.

По его словам, военные устроили засаду после того, как стало известно, что повстанцы планируют атаковать солдат в этом районе.

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