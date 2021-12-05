Судили Бабарико, получили награды от Лукашенко: кто попал под новые санкции 2 5.12.2021, 16:50

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Что натворили обезумевшие лукашисты.

В Беларуси появились очередные санкционные списки. Евросоюз официально принял пятый пакет, под который попали 17 человек и 11 компаний, а США ввели свои санкции — против 20 физлиц и 12 юрлиц. Решение поддержали Канада и Великобритания, которая, впрочем, составили свой «черный список». Zerkalo.io рассказывает, кто попал под ограничения на этот раз и чем известны эти люди.

Пограничники и миграционный кризис

В документе Евросоюза поясняется, что руководители пограничных групп и отрядов отвечают за действия подчиненных, которые «были задействованы в транспортировке мигрантов, в принуждении к незаконному пересечению границы с ЕС», также отмечается «невыполнение должным образом своих обязанностей». В списке, опубликованном на сайте Министерства финансов США, причины появления конкретных фамилий не указываются, однако накануне введения санкций Госсекретарь США Энтони Блинкен призывал власти Беларуси «немедленно перестать использовать мигрантов как политическое оружие».

Анатолий Лаппо (списки ЕС и США) — глава Госпогранкомитета, награжден рядом госнаград СССР и Беларуси, в том числе «За боевые заслуги» и «За безупречную службу». Лаппо заявлял, что мигранты бегут от войны в Германию, «куда их позвали», а их «выдворяют с территории Евросоюза в Беларусь, некоторых — по 2−3 раза». В ноябре 2021-го он в эфире государственного телеканала он упрекал польских пограничников в бессердечности: «Конечно, нам, пограничникам, больно смотреть, когда дети, женщины ночуют на земле. < … > Я не видел ни одного польского пограничника, который бы передал этому ребенку через колючку бутылку воды».

Фото: пресс-служба ГПК

В санкционный список США попали заместители Лаппо: Сергей Новиков, Игорь Печень, в 2018-м награжденный орденом «За службу Родине» III степени — за «образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, значительные заслуги в охране госграницы», Игорь Буткевич, 13 ноября из приграничного лагеря заявлявший, что погранслужба обеспечивает необходимый порядок и охрану госграницы. У еще одного зама, Романа Подлинева, также есть медали «За отличие в охране Государственной границы», «За безупречную службу» I, II, III степени и благодарность Лукашенко. В начале сентября 2021-го он в интервью «РИА Новости» тоже заявлял, что страны-соседки пытаются выдворить на нашу территорию мигрантов, «применяют физическую силу и спецсредств, не дают им запросить там статус беженца». По его словам, Рига и Варшава используют мигрантов как щит, «чтобы получить финансирование на обустройство своей границы, скрыть свой непрофессионализм, обвинить белорусскую сторону», что, по мнению, безосновательно — «нет никакой доказательной базы нет и быть не может».

Игорь Крючков (список ЕС) — начальник Отдельной службы активных мероприятий погранслужбы Беларуси (ОСАМ), в конце декабря 2020-го получил награду от Лукашенко вместе с другими правоохранителями и военными за «мужество и стойкость, верность присяге и своему народу».

Фото: Reuters

Об остальных пограничниках из санкционного списка известно немного. Константин Молостов (в списке ЕС и США) — начальник Гродненской погрангруппы, депутат гродненского областного Совета депутатов, также награжден орденом «За службу Родине» III степени. Павел Харченко (список ЕС) — начальник Полоцкого погранотряда, который охраняет участок границы с Латвией и Литвой. Игорь Гутник (список ЕС и США) — начальник Брестской Краснознаменной погрангруппы. Александр Давидюк (список ЕС) — начальник Лидского погранотряда, также депутат Лидского совета районного депутатов. Максим Бутранец — с 2018-го был начальником Сморгонской погрангруппы, в конце июня нынешнего года заявлял, что количество нелегальных мигрантов на белорусско-литовском направлении — на обычном уровне, «показатели сопоставимы с цифрами за последние 5−7 лет», когда Литва отмечала рост попыток нелегального пересечения границы в семь раз. Сейчас на сайте руководителем гродненских пограничников указан Андрей Волков.

Руководство ДФР и разгром TUT.BY

В санкционном списке ЕС — две фамилии, их попадание туда поясняют ответственностью за «инициирование политически мотивированного дела об уклонении от уплаты налогов против TUT.BY, обыски в офисах компании, задержание сотрудников „Пресс-клуба“ в декабре 2020-го, обыски в „Офисе по правам людей с инвалидностью“, а также задержание и обвинения в сторону члена КС Лилии Власовой, обыски и задержания сотрудников PandaDoc». Их также обвиняют в нарушениях прав человека, репрессиях против гражданского общества.

Игорь Маршалов — зампред КГК, глава Департамента финансовых расследований (ДФР), награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» I, II и III степени. В мае 2021-го за его подписью в ПВТ поступило письмо, в котором Маршалов просил наблюдательный совет рассмотреть вопрос об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на льготы в 2019, 2020 и 2021 годах.

В 2018-м при его руководстве ДФР проводил обыски в независимом профсоюзе РЭП по обвинению руководителей в неуплате налогов, позже им присудили по 4 года «домашней химии». В июне того же года проводился обыск у директора БелаПАН Алеся Липая по уголовному делу о неуплате налогов в крупном размере. Липай признал нарушение и уплатил налог и пеню, однако предварительное расследование продлили. Дело закрыли в связи с его смертью 23 августа.

Андрей Прокопук — замдиректора ДФР КГК, тоже имеет медали «За безупречную службу» I, II и III степени. Утвердил постановление на обыск в офисах и у журналистов TUT.BY. Он же отвечал белорусам, подписавшим петицию за прекращение давления на портал. В ответе говорилось, что КГК не оказывал давление на портал, «воспрепятствование деятельности журналистов при выполнении ими своей профессиональной деятельности не осуществлялось и право журналистов на труд не ограничивалось».

Судьи и прокуроры, известные по политическим делам

Попадание их в списки Евросоюза и Великобритании мотивировано «участием в подрыве демократии и верховенства закона в Беларуси, подавлении гражданского общества и демократической оппозиции, в серьезных нарушениях прав человека, ответственности за политически мотивированные решения против активистов и лидеров оппозиции».

Фото: Reuters

Игорь Любовицкий (список ЕС) — судья Верховного суда, который приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима. Также в 2016-м он судил Эдуарда Пальчиса, которого обвиняли в разжигании национальной и религиозной розни, распространении порнографии. Блогер тогда получил год и девять месяцев «домашней химии» и вышел на свободу в зале суда. В 2018-м Любовицкий был судьей по делу информагентства REGNUM в Беларуси — трем корреспондентам дали пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора на три года за разжигание национальной вражды и розни по отношению к белорусам. В их текстах усмотрели «презрительное отношение к белорусской истории и языку», а психолого-лингвистическая экспертиза установила, что они «цинично обозначают бело-красно-белый флаг, как коллаборационистский». В июне 2021-го уже МВД Беларуси предложило внести БЧБ-флаг в список запрещенной символики.

Сергей Гиргель (список ЕС) — старший прокурор Генеральной прокуратуры, именно он запросил для Бабарико 15 лет колонии усиленного режима. Такие большие сроки для гособвинителя не редкость. В 2010-м году рассматривали дело об убийстве жительницы Могилевской области Светланы Поддубской, обвиняемого — Юрия Иванова — оправдали. Через 7 лет по требованию отца убитой Лукашенко распорядился пересмотреть дело, гособвинителем выступал Гиргель, он запросил для Иванова 22 года колонии. В 2018-м мужчине дали 21 год лишения свободы. А летом 2020-го Гиргель просил назначить 14 лет колонии и лишить звания полковника Андрея Втюрина — экс-начальника службы безопасности Лукашенко и экс-замсекретаря Совбеза, которого обвиняли в получении взятки и в подстрекательстве к даче взяток. Витюрин получил 12 лет колонии, один год ему сняли по амнистии.

Валентина Кулик (список ЕС) — судья по гражданским делам Верховного суда, 16 июля 2020-го отклонившая жалобу Виктора Бабарико на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом на выборы президента. В 2012-м была похожая история: Кулик не удовлетворила жалобу Александра Милинкевича на то, что его не зарегистрировали кандидатом на выборах в Палату представителей. Эта же судья в 2008-м посчитала законным отказ Минюста регистрировать движение «За свободу», а в 2003-м вела процесс о ликвидации правозащитного центра «Весна». В 2013-м за плодотворную работу Лукашенко вручил ей орден.

Анна Соколовская (список ЕС) — судья Верховного суда, вынесла решение о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, отказала в удовлетворении жалобы Белорусского Хельсинкского Комитета на предупреждение Минюста, признав его действия законными. В 2017-м она отклонила жалобу БНФ на письменное предупреждение Минюста за подготовку акции в День воли. В этом же году получила высшую юридическую премию в Беларуси в номинации «Правосудие».

Фото: Reuters

Сергей Епихов — судья Минского областного суда. Вынес приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку, еще пятерым блогерам и активистам телеграм-канала «Армия с народом». До этого Епихов тоже участвовал в громких процессах, но не связанных с политикой, — о гибели Александра Коржича в воинской части Печах, об убийстве учительницы и школьника в Столбцах. В 2021-м он приговорил к расстрелу Виктора Скундрика из Слуцкого района, который вместе с друзьями убил нескольких пенсионеров.

Дмитрий Карсюк (список ЕС) — бывший прокурор, судья суда Центрального района Минска, который довольно часто рассматривает политические дела. С октября 2020-го по его решению белорусы получили штрафы на сумму около 54 тысяч рублей, отбыли почти 2,5 тысячи суток ареста, в том числе за БЧБ-наклейки, флажки, политические песни и музыку. С июня 2021-го выносил обвинительные приговоры по уголовным делам, связанным с протестами, в том числе за оскорбление Ольги Чемодановой и Николая Карпенкова.

В списке Великобритании также судья суда Фрунзенского района Минска Наталья Бугук, которая вынесла приговор журналисткам телеканала «Белсат», до этого — минчанину Степану Чикилеву, которого на акции в ноябре прошлого года сбил бус ОМОНа. Бугук дала 15 суток гиду за экскурсию по Минску в январе 2020-го, в августе этого года также присудила 12 суток минчанину за детский рисунок на окне, а в сентябре — оштрафовала девушку на 2320 рублей за БЧБ-волосы.

Здесь же и Алина Касьянчик — старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска, гособвинитель по многим политическим делам, в том числе — журналисток «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, надписям «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского. В июне 2021-го минчанке, воспитывающей маленького ребенка, дали два года «домашней химии» за то, что она попросила Касьянчик съехать со съемной квартиры, конце августа такой же срок получила еще одна минчанка — за оскорбление Касьянчик. Сама же она получила благодарность от Лукашенко за «высокие показатели в служебной деятельности по обеспечению законности, укреплению правопорядка и борьбе с преступностью».

Пресс-секретарь и сотрудники госСМИ

В списке ЕС — два человека из этой сферы. Один из них — Анатолий Глаз — пресс-секретарь белорусского МИД. Евросоюз отмечает, что он «сделал ряд публичных заявлений, поддерживающих политику режима Лукашенко в попытках облегчить незаконное пересечение границ, а также публично выступил в защиту принудительной посадки самолета Ryanair 23 мая».

Марат Марков — глава ОНТ, ведущий «Марков: Ничего личного». Как отмечает Евросоюз, «предоставлял общественности ложную информацию об итогах выборов, протестах и репрессиях со стороны власти». В программу к Маркову приходят чиновники и общественные деятели, поддерживающие Лукашенко, также он провел интервью с задержанным КГБ Романом Протасевичем. Еще сообщалось, что Марков запугивал сотрудников, поддержавших в августе 2020-го протест и решивших уволиться. Также он один из членов Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совбезе, которая в конце августа 2020-го лишила аккредитации многих журналистов иностранных СМИ, работающих в Беларуси. Год назад Маркову вручили специальную премию Лукашенко.

Под британские ограничения попали сразу несколько работников белорусских государственных СМИ. Самый известный из них — пропагандист СТВ Григорий Азаренок. С экрана ведущий давно говорит про провокаторов, «толпы протестунов», «позорные недуги и нравы Европы», позволяет себе оскорбления — к примеру, он назвал Франака Вечерко «срамным существом, нюней, плаксой, лентяем, крысой», который хочет «отъесть лоснящиеся щеки и боевое пузо», Тихановскую — «третьим полом, жалким чучелом, смешным ничтожеством, настоящей мразью и коровой с усиками», и это не все сравнения Азаренка в сюжете, показанном на госканале. Досталось и победителям Евровидения-2021 — итальянской группе Maneskin, их Азаренок назвал «извращенцами» и «голубыми дегенератами». Витебский правозащитник несколько раз требовал у суда и других инстанций признать информационную продукцию сотрудника СТВ Григория Азаренка экстремистской, но ему отказывали.

Подобные высказывания ведущего не вызывают вопросов у руководства канала и властей. Напротив, в январе 2021-го Азаренок получил от Лукашенко медаль «За отвагу», в августе — еще одну медаль. Также политик рассказывал, что на ведущего было совершено покушение, якобы его хотели «обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет. Если не получится — убить».

Известная своими высказываниями и спецкор «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая. Она одна из немногих, кто попадает на громкие политические процессы, которые закрыты для независимых СМИ, а порой и для родственников обвиняемых. К примеру, она освещала начало суда над Тихановским и другими обвиняемыми по его делу. Так Гладкая госгазеты комментировала в своем телеграм-канале момент, когда политзаключенных заводили в камеру: «Тихановский плачется, что у него кофту забрали. Так 36 градусов сегодня, Серёга, какая кофта! Кто еще, как не милиция, о тебе, дуралее, позаботится. Жена, что ли? У нее, как ты знаешь, заботы теперь другие: Вечерки и т.д. Говорят, список приличный. Но в одном она тебе и себе верна, выбирает таких же дегенератов». Там же она позволяет себе другие подобные высказывания, к примеру, называла Тихановскую — «кухаркой, бомжом, продавшим со всеми потрохами свою жизнь и не только». А Андрея Зельцера, погибшего в перестрелке с КГБ, — террористом. «Террорист не может быть хорошим или плохим. Пусть у него семья, друзья, работа — это все ширма. < … > Как сказал один мудрый политик, у террориста нет лица, нет национальности и Родины». Гладкая также ведет рубрику «Площадка» на телеканале «Беларусь 1», также получила благодарность от Лукашенко.

Андрей Муковозчик — политический обозреватель «СБ. Беларусь сегодня», собрал свои колонки в книгу «Революция мокрых штанов». К примеру, у него есть статьи с заголовками «Находить и выкорчевывать невероятных — дело всего общества», высказываниями «Начнем с YMCA Беларусь, она же — общественная организация «Христианское содружество взрослых и молодых (ХСВМ)». Речь не о педофилии, в данном случае — к сожалению. < … > К сожалению — потому что бчбесие хуже. Понятливые уже сообразили, для остальных поясним: члены правления, ревкомиссии, офиса сей ИМКИ-ХСВМ — «бчбшники, ятутбайки, байсоловцы и явыходилки». В обосновании включения в санкционный список говорится, что статьи Муковозчика — «один из основных рупоров госпропаганды и включают в себя угрозы смертью в адрес тех, кто противостоит режиму, дискредитацию независимых журналистов и сторонников оппозиции». У Муковозчика также есть медаль «За трудовые заслуги» от Лукашенко.

В списке также Сергей Гусаченко — зампредседателя Белтелерадиокомпании, ведущий программы «Главный эфир» в паре с женой Ольгой Макей. В 2017-м на свадьбу паре Лукашенко подарил мешок картошки. В пояснении ЕС указано, что Гусаченко «охотно предоставлял белорусской общественности ложную информацию о исходе выборов, протестах и репрессиях со стороны властей». Вот, к примеру, как в одной из программ «Понятная политика» он говорил о помощи фондов: «Чтобы уволиться и выйти на улицу под БЧБ-флагом, много ума не надо. Куда сложнее пройти все бюрократические процедуры фонда. На вас оказали давление — докажите. Фото, видео, переписка, запись разговора… Иначе ну какой же вы мученик?»

Еще один человек из списка, связанный с БГТРК, — обозреватель АТН и глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. БСЖ не выступал в защиту независимых репрессированных журналистов, разгром TUT.BY комментировал так: «Часть наших коллег, к сожалению, пользуясь непрозрачным и незаконным финансированием, используя лазейки в белорусском законодательстве, используя тот факт, что у нас в законодательстве до сих пор нет статей, аналогичных американскому праву, закона об иностранных агентах, по сути работает против государственных и национальных интересов». Также он в эфире «Альфа Радио» заявлял о травле членов БСЖ — по его словам, поступило 400 обращений о травле, угрозах, избиениях. «В отношении журналистов творился беспредел».

Сын Лукашенко и хоккеист, ставший сенатором

Одна из самых известных фамилий в американском списке — сын Александра Лукашенко Дмитрий Лукашенко, с 2005-го он руководит президентским спортивным клубом, годом позднее стал членом НОК. в 2012—2016 годах уже попадал под санкции ЕС как «бизнесмен с активным участием в финансовых операциях с семьей Лукашенко». В 2020-м был на тайной инаугурации отца, в июне нынешнего года попал под четвертый пакет санкций ЕС. В материалах утверждалось, что через президентский спортклуб он ведет дела и контролирует ряд предприятий, так получает выгоду от режима и поддерживает его.

Здесь же упомянули и бывшего хоккеиста и главу Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова. Ранее он играл в команде Лукашенко, в 2020-м подписал письмо спортсменов в его поддержку, участвовал в автопробегах. В ноябре 2020-го неизвестные избили Романа Бондаренко на «Площади Перемен». К этой истории мог быть причастен и Басков — человека, похожего на него, опознали на фото того вечера, а также на слитых телефонных разговорах, на которых двое мужчин обсуждают произошедшее. IIHF тогда начала расследование о предполагаемой причастности Баскова к инциденту на «Площади Перемен», а в сентябре этого года заявила, что он «пытался напрямую повлиять на других для поддержки власти, дискриминировал спортсменов из-за политических взглядов и угрожал им». За это Баскова дисквалифицировали на пять лет. Позже он подал в отставку, а Лукашенко назначил его сенатором: «Это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно)», — заявлял политик.

Под санкции попал и Василий Сысоев — глава комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома. Известно, что с 2011-го он руководил Кричевским райисполкомом. В 2017-м жители района были недовольны его работой и требовали отставки — под письмом подписались 418 человек. В этом же году чиновника на этом посту сменили.

Силовики

Ограничения США коснулись и Дмитрия Корзюка, который с 25 октября назначен замминистра внутренних дел. До этого он руководил ГАИ, на этом посту заявлял, что с 9 по 12 августа в стране произошло восемь наездов на сотрудников органов внутренних дел, 12 человек пострадали. Корзюк увлекается мотоциклами и играет в хоккейной команде Лукашенко. Здесь же начальник главного управления собственной безопасности МВД Олег Ларин, ранее он возглавлял 5-ое управление ГУБОПиК по Минску, в 2015-м занимался уголовным делом экс-руководства хоккейного клуба «Динамо-Минск», также руководил первым отделением ведомства.

ГУБОПиКу, который закрепился на слуху у белорусов после протестов 2020-го, досталось больше «внимания». Основные направления его деятельности — борьба с коррупцией, противодействие организованной преступности и экстремизму. По результатам работы этой структуры в стране признаются экстремистскими интернет-ресурсы и Телеграм-каналы, некоторые из них — называются формированиями.

Возглавляет список глава ведомства, полковник милиции Андрей Паршин (он попал и в список Великобритании). В конце ноября в интервью «Минской правде» он рассказал, что в Беларуси разрабатываются законодательные инициативы лишать гражданства людей за «экстремистские преступления и причинение тяжкого вреда интересам Беларуси» у тех, кого по таким делам признали виновным, — конфисковывать имущество, а также установить безусловную административную ответственность за подписку на ресурсы, признанные экстремистскими.

Под санкциями теперь и начальник 3-го управления, ответственного за противодействие экстремизму, Михаил Бедункевич. В мае он заявлял, что «пора поставить точку с определением БЧБ». Также рассказывал о ведении списка организаций, формирований и граждан, причастных к экстремистской деятельности, выявлении таких лиц в интернет-среде: «Особое внимание уделяем финансированию экстремистской деятельности. < … >. И мы видим поддержку, которая осуществляется зарубежными координаторами». В феврале техника-программиста Алексея Мочалова осудили на оскорбление Бедункевича в районном чате на полтора года «домашней химии».

Вместе с руководителем управления указан и его зам, Александр Алекса. В августе 2021-го он рассказывал, что в его должностные обязанности к входит «противодействие лицам и выявление причастных к экстремистской деятельности». Анархист и политзаключенный Николай Дедок называл его причастным к жесткому задержанию в ноябре 2020-го.

Также здесь Денис Чемоданов — начальник 2-го управления ГУБОПиК, муж экс-пресс-секретаря МВД, главного идеолога Минска Ольги Чемодановой; начальник первого отдела Дмитрий Ковач, сотрудники Андрей Макаревич, Владимир Вашкевич, а также Александр Живлюк — по данным инициативы BYPOL, участвовавший в обыске политзаключенного Степана Латыпова.

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