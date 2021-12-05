Минздрав: В Беларуси — больше тысячи пострадавших от гололеда и холода
- 5.12.2021, 19:38
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С 17 ноября по 5 декабря зарегистрировали 1166 пострадавших от гололедных и холодовых травм.
С 17 ноября по 5 декабря в Беларуси зарегистрировали 1166 пострадавших от гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав.
Больше всего пострадавших в Витебской области — 315 человек, 33-х из них пришлось госпитализировать. В столице пострадали 259 человек, госпитализированы 18. Всего по стране гололедные травмы получили 1124 человека, холодовые — 42 человека. 217 пострадавших — дети.
На выходные 4 и 5 декабря в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.