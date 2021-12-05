Жители более чем 15 российских деревень вышли на протест 1 5.12.2021, 19:48

3,500

Люди вышли на народный сход против строительства мусорного полигона в Ленинградской области.

Жители более чем 15 деревень вышли на народный сход против строительства мусорного полигона в Ленинградской области, передает «Эхо Москвы».

Всего на акции, по оценкам журналистов, было до тысячи человек.

Люди из окрестных деревень съехались в поселок Невская Дубровка, который находится в 30 километрах от Петербурга. Участники народного схода – их, по оценкам издания 47news, было от пятисот человек до тысячи – собрались на главной площади у церкви. Местные жители таким образом выступили против строительства комплекса по обработке отходов и мусорного полигона на территории расположенного поблизости карьера «Дубровка». Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Мы не хотим жить на свалке, мы не крысы», «Невский пятачок – святыня, а не свалка» и другие. Некоторые участники даже приехали на акцию на лошадях. Всего сход продлился около часа, за это время активисты собрали подписи против строительства полигона, правда, общее их число пока что неизвестно. Рядом с местом проведения акции присутствовали сотрудники полиции, однако они не мешали народному сходу, лишь предупреждая жителей о том, что они не должны выходить на проезжую часть.

Накануне митинг против строительства мусоросжигательного завода прошел в Выборгском районе Ленинградской области. В акции участвовало более двухсот человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».