Белорусский экспорт сильно просел 5 6.12.2021, 9:22

4,628

Фото: bashinform.ru

Страна ввозит больше товаров по импорту, чем вывозит по экспорту.

За январь-октябрь 2021 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1,445 млрд USD. Отрицательное сальдо значит, что импорт по сумме превышает экспорт, пишет сайт banki24.by.

В среднем за 10 месяцев на каждых 100 USD импорта приходилось около 95,7 USD экспорта товаров. На основном направлении товарной торговли – российском – соотношение экспорта и импорта заметно ниже – 70 на 100. Экспортные поставки в РФ покрывают импорт в Беларусь из России только на 70%.

Отрицательное сальдо торговли с РФ достигло 5,661 млрд USD. В прошлом году за 10 месяцев негативное сальдо на российском направлении было в 2,5 раза меньше – 2,258 млрд USD.

В 2021 году Россия покрыла 49,2% товарной торговли Беларуси. На остальных направлениях поставок доли существенно ниже – 20,5% по всем странам ЕС, 19% по странам вне СНГ и ЕС и 1,6% по странам ЕАЭС кроме России.

На сегодня в ЕС входят 27 государств, страны вне СНГ и ЕС чиновники еще называют «дальней дугой» внешней торговли, а в ЕАЭС кроме России и Беларуси состоят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Экспорт белорусов в Евросоюз выступает первой производной от импорта из России. Дело в том, что РБ ввозит из РФ сырую нефть, перерабатывает ее на НПЗ и экспортирует в виде нефтепродуктов.

Также в ЕС экспортируется белорусская нефть, которую добывают в Гомельской области. В последние годы это было в пределах 1,6-1,7 млн тонн. Исключение составил 2020 год, когда в 1 квартале отечественная нефть частично замещала российскую на НПЗ РБ.

В декабре ЕС ввел санкции по отношению к Белоруснефти, Белшине и Гродно Азоту. В связи с санкциями экспорт гомельской нефти в Евросоюз может прекратиться по истечении старых контрактов.

Если госорганы и нефтяники не найдут новых направлений для экспорта, то бюджет может потерять вывозные пошлины на нефть по белорусскому сырью. За 9 месяцев 2021-го поступления в бюджет по этому источнику составили 175,9 млн BYN.

Главным экспортным товаром на рынках стран за пределами ЕС и СНГ являются калийные удобрения. В декабре вступают в силу санкции США в отношении Беларуськалия. На прошлой неделе Штаты добавили в санкционный список Белорусскую калийную компанию и ООО «Агророзквіт» – дистрибутора калийных удобрений в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».