Хунта в Мьянме осудила бывшую главу страны на четыре года тюрьмы 2 6.12.2021, 9:52

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Аун Сан Су Чжи

Фото: REUTERS/Jorge Silva

Она находится под страже с февраля прошлого года.

Бывшего госсоветника Мьянмы, лауреатку Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи осудили на четыре года тюрьмы, сообщило AFP со ссылкой на представителя правительства.

Ей инкриминировано разжигание инакомыслия по отношению к военным и нарушение ковидных ограничений.

Политики находится под стражей с февраля прошлого года, когда военные отстранили правительство Аун Сан Су Чжи от власти.

С 1998 по 2010 год она находилась под домашним арестом. Затем в стране началась либерализация. Аун Сан Су Чжи на протяжении десяти лет занимала высокие государственные посты и фактически была лидером страны.

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