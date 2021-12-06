Белорусские власти готовились к одним санкциям, а получили другие 6 Telegram-канал «Письма к дочери»

6.12.2021, 10:12

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фото: depositphotos

И эти другие оказались не такими уютными.

Привет, ребенок.

Должен тебе сказать, что я чуточку недоумеваю и даже слегка разочарован. Совершенно не понимаю, зачем белорусские власти тянули столько дней с жестким или, хотя бы, адекватно-ассиметричным ответом на западные санкции. Ну не было же никакого смысла откладывать на понедельник то, чем можно было ответить еще в пятницу.

И не надо мне сейчас говорить, что им нужно было немножко больше времени, чтобы придумать чем ответить. Потому что про санкции всех предупредили и было полном времени, чтобы подготовиться. Вон белорусский МИД заранее написал свой ответ. И было бы эффектно, если бы белорусские власти ответили ассиметрично, но адекватно и жестко прямо на следующий день. А не рассказывали, что лучший ответ – укрепление дисциплины. Вот еще б ростом урожайности и повышением надоев пригрозили.

И мне кажется, дело тут в том, что белорусские власти готовились к одним санкциям, а получили другие. И эти другие оказались не такими уютными как белорусские власти себе запланировали. Белорусскому премьеру даже пришлось объяснять, что санкции вообще неправильные. Что эти безграмотные люди на Западе не умеют их как следует вводить. Вот перед подготовкой следующего санкционного пакета разработчикам надо, видимо, обязательно проконсультироваться с экспертами от белорусского правительства. По крайней мере будут знать какие санкции правильные. Но, поскольку в этот раз они не консультировались, то правительству приходится выбирать между адекватным, жестким и ассиметричным ответом.

А белорусский министр кажется иностранных дел, вообще решил зайти с козырей. Раньше он пугал Запад, тем, что в ответ на санкции власти будут бомбить Воронеж. Но сейчас от Воронежа уже мало что осталось, так что министр решил пугать угрозами белорусской государственности.

И в этих его словах есть наверное какая-то своя могучая логика, но я, к сожалению, совершенно не в состоянии ее постичь. Потому что мне кажется немножко странным пугать потерей своей государственности супостатов, которые уже больше года покушаются на эту государственность разнообразными гибридными методами. Они ради этого даже незаметно подбросили к польской границе мигрантов из Курдистана. И как по мне, так наивно ожидать, что после слов белорусского министра эти бессовестные люди вдруг покаются.

Вот когда белорусские власти начинали игру на повышение, чтобы заставить Запад себя полюбить, они имели символические, в сущности, санкции против своих отдельных представителей. И можно было сидеть ровно, не привлекая к себе лишнего внимания. А можно было даже изобразить что-нибудь конструктивное. Например, оставить Воронеж уже в покое. И, вполне может быть, что вместо новых санкций, белорусские власти имели бы сейчас какой-нибудь диалог. И не надо было бы ехать в Стокгольм, чтобы поговорить с воображаемыми собеседниками, которых все равно нельзя называть.

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