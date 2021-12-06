Беларусь готовят к отключению от SWIFT? 3 6.12.2021, 10:33

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Предпринимателям предлагают установить российскую платежную систему.

«Беларусь головного мозга» сообщают, что ИП получают письма из своих банков с приказом установить терминалы, которые обслуживают российскую платежную систему МИР. Ее в свое время внедрили в РФ потому, что ее работа не зависит от работы иностранных платёжных систем, а значит не будет заблокирована в случае отключения SWIFT.

С начала 2022 года в Беларуси прекратится обслуживание терминалов, которые не принимают карты МИР.

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