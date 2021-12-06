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В Испании появится междугороднее аэротакси

  • 6.12.2021, 12:08
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В Испании появится междугороднее аэротакси
Фото: expodronica.com

Оно соединит между собой Балеарские острова, Валенсию и Барселону.

Через 5 лет первое в Испании летающее такси сможет соединить между собой три региона: Балеарские острова, Валенсию и Барселону, пишет «Евро пульс».

Аэромобили разрабатывает местная компания Expodrónica. Кабина такси будет вмещать в себя пять пассажиров и преодолевать расстояния до 300 километров (города, в которые будут летать такси, расположены примерно на такой дистанции друг от друга).

Фактически аэромобиль представляет собой дрон из четырех маленьких четырехмоторных дронов. Машина будут «питаться» электричеством.

В настоящее время разработчики занимаются созданием первого рабочего прототипа. Предполагается, что аэромобили смогут выполнять туристические полеты в 2026 году.

Другие европейские страны и города тоже берут на вооружение воздушное такси. Например, оператор общественного транспорта Парижа RATP планирует запустить аэротакси в аэропорт в 2030 году.

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