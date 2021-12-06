Как Россия бросила своих сограждан, попавших под репрессии в Беларуси 2 6.12.2021, 13:59

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Фото: AP

Один из них даже попросил лишить его российского гражданства.

Восточные соседи Беларуси порой кичатся утверждением «русские своих не бросают». Но события в нашей стране последнего года разрушают этот миф.

UDF рассказывает о случаях, после которых напрашивается вывод, что российским властям плевать на судьбу своих соотечественников в Беларуси – при том, что они политзаключенные.

Софья Сапега

Гражданка России была задержана вместе со своим парнем Романом Протасевичем, когда в мае текущего года самолет Ryanair вынудили приземлиться в Минске. Поначалу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал озабоченность и заверял, что девушку обеспечат юридической и консульской защитой.

Но Софья Сапега так и осталась в руках белорусских властей. Недавно ей предъявили окончательное обвинение. Основная статья — «разжигание вражды», девушке грозит до 6 лет заключения. По словам адвоката, девушка «не ожидала такого обвинения, для неё это было ударом», она надеялась, что «суда не будет, а будет экстрадиция в Россию».

Егор Дудников

До задержания 20-летний гражданин России жил в Минске около года. Ему в вину ставят то, что он озвучивал ролики, в которых звучали призывы к насилию в отношении силовиков.

Теперь Егор Дудников находится в СИЗО КГБ и ждет суда. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. За судьбой парня следят российские СМИ, но не российские власти.

Дмитрий Попов

Россиянин модерировал соцсети Сергея Тихановского. Задержали его еще в июне 2020 года. Он до сих пор в СИЗО без приговора.

Минувшим летом Дмитрий Попов написал письмо, в котором попросил Владимира Путина лишить его гражданства РФ.

«Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На поверку оказалось, что это совсем не так… Не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны», – написал Попов.

Игорь Копанайко

Российский военный пенсионер запенил минскому милиционеру дверь в квартиру и почтовый ящик.

«Я офицер запаса. Когда я вижу несправедливость, я завожусь с полоборота. Так было и тогда... Смерть Романа Бондаренко поразила всю Беларусь», – объяснил россиянин.

Приговор – полтора года лишения свободы. В Москве на решение суда никак не отреагировали.

Андрей Новиков

Гражданина РФ и волонтера инициативной группы Светланы Тихановской задержали в Поставском районе за участие в пикете. Осенью прошлого года его вывезли на границу с Россией и поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на 10 лет.

Но Андрей Новиков вернулся: здесь у него жена и двое детей. Решение суда: два с половиной года колонии.

Данила Чемоданов

Молодого россиянина задержали в Бресте по «делу хороводов». Решение суда: один год колонии. Его девушку приговорили к двум годам «домашней химии».

Как только парень вышел на свободу, его сразу депортировали в Россию и запретили въезжать в Беларусь в течение двух лет.

Александр Геджазе

Уголовное дело на молодого россиянина было возбуждено за то, что он на каршеринговом авто перевез покрышки, из которых потом на дороге в жилом комплексе «Каскад» были сооружены баррикады. Это произошло 12 октября прошлого года. В тот день на «Марше пенсионеров» против протестующих были применены газ, светошумовые гранаты и другие спецсредства, в ответ в районах Минска вышли на вечерние акции протеста.

Приговор: 3 года колонии.

Олег Малащенко

Военный пенсионер и гражданин РФ участвовал в протестах на барановичском ОАО «558 авиационный ремонтный завод». В ответ белорусские власти департировали мужчину в Россию, несмотря на то, что в Беларуси у него супруга и дети.

Геннадий Можейко

Геннадий Можейко не является гражданином России, но много лет проработал в белорусском филиале «Комсомольской правды». После материала об убитом Андрее Зельцере он пытался спастись от репрессий, уехав в Москву. Но российские власти его не защитили, и журналист оказался в СИЗО.

Пресс-секретарь Путина назвал блокировку сайта «Комсомольской правды в Беларуси» нарушением свободы слова, но не более того.

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