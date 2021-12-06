Бельгийский Гент станет молодежной столицей Европы 2024 года 6.12.2021, 14:13

фото: selfguide.ru

Для города это означает успешность его развития современной молодежной культуры.

Бельгийский город Гент примет титул молодежной столицы Европы в 2024 году. Для города это означает успешность его развития современной молодежной культуры и организации лучших практик по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи, пишет «Евро пульс».

Одной из главных причин, по которой бельгийский город получил титул, является недавнее решение страны снизить возрастной ценз на европейских выборах до 16 лет.

Важную роль также сыграл проект Гента под названием «Мы — город». По нему городской молодежный совет был признан в качестве консультативного органа наряду с другими региональными и европейскими молодежными партнерствами.

Титул молодежной столицы Европы присуждается Европейским молодежным форумом с 2009 года. Первой молодежной столицей стал Роттердам (Нидерланды). В 2021 году этот титул носит Клайпеда (Литва); в следующем году ее сменит Тирана (Албания), а в 2023 году молодежной столицей станет Люблин на востоке Польши.

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