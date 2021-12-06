Зеленский побывал на передовой на Донбассе

Зеленский побывал на передовой на Донбассе25
- 6.12.2021, 19:12
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Фоторепортаж.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря в ходе рабочей поездки в Донецкую область посетил украинских военных на линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Президент Украины поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины и вручил пятерым военным государственные награды.
"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины… Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства пожелал военным беречь себя, "чтобы впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинской армии потомкам". Помимо этого, Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.