закрыть
6 декабря 2021, понедельник, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский побывал на передовой на Донбассе

25
  • 6.12.2021, 19:12
  • 6,448
Зеленский побывал на передовой на Донбассе

Фоторепортаж.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря в ходе рабочей поездки в Донецкую область посетил украинских военных на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент Украины поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины и вручил пятерым военным государственные награды.

"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины… Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства пожелал военным беречь себя, "чтобы впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинской армии потомкам". Помимо этого, Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников