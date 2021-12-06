Британская королева начала передачу власти принцу Чарльзу 3 6.12.2021, 19:38

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Елизавета II

В последнее время принц чаще подменяет мать во время мероприятий.

Историк Эд Оуэнс, изучающий британскую монархию, считает, что начат процесс передачи королевской власти принцу Чарльзу. Об этом сообщает издание Daily Express.

«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье, — заявил Оуэнс. — Символическая передача власти Чарльзу уже идет». Он обратил внимание, что в последнее время принц чаще подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II.

Поводом для комментария стало ухудшающееся здоровье 95-летней королевы. В конце октября врачи рекомендовали ей отдохнуть от публичных мероприятий. После этого она отменила визит в Северную Ирландию, отказалась от поездки на климатическую конференцию ООН в Глазго и легла в больницу для обследования. В ноябре Елизавета II не участвовала в церемониях по поводу Дня поминовения. Официально это объясняли тем, что она потянула спину.

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