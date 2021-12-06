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Мигрантов приглашают проникнуть в ЕС через Россию

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  • 6.12.2021, 22:53
  • 8,628
Мигрантов приглашают проникнуть в ЕС через Россию

Завезенные Лукашенко мигранты осваивают новые маршруты.

В соцсетях арабов и курдов стали приглашать проникнуть в ЕС по новому маршруту – через Россию.

Посты с приглашением в Минск после ввода санкций ЕС против режима Лукашенко сменились на посты с приглашением в Россию.

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