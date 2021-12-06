Мигрантов приглашают проникнуть в ЕС через Россию

Мигрантов приглашают проникнуть в ЕС через Россию5
- 6.12.2021, 22:53
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Завезенные Лукашенко мигранты осваивают новые маршруты.
В соцсетях арабов и курдов стали приглашать проникнуть в ЕС по новому маршруту – через Россию.
Посты с приглашением в Минск после ввода санкций ЕС против режима Лукашенко сменились на посты с приглашением в Россию.
В соцсетях арабов и курдов стали приглашать проникнуть в ЕС по новому маршруту – через Россию. Посты с приглашением в Минск после ввода санкций ЕС против режима Лукашенко сменились на посты с приглашением в Россию. Красивые. С храмом Василия Блаженного. Посмотрите сами. pic.twitter.com/sYE89HiqXm— Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 6, 2021