Мигрантов приглашают проникнуть в ЕС через Россию

В соцсетях арабов и курдов стали приглашать проникнуть в ЕС по новому маршруту – через Россию. Посты с приглашением в Минск после ввода санкций ЕС против режима Лукашенко сменились на посты с приглашением в Россию. Красивые. С храмом Василия Блаженного. Посмотрите сами. pic.twitter.com/sYE89HiqXm