Израиль нанес авиаудары по сирийскому порту Латакия 7.12.2021, 11:39

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Фото: twitter

Атака была нацелена на контейнерную площадку.

Израильские воздушные удары поразили сирийский порт Латакия рано утром во вторник. Это была редкая атака по ключевым объектам, передает AFP и RFI со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

«Сегодня около 1:23 ночи противник Израиля осуществил воздушную агрессию с применением нескольких ракет», - цитирует агентство SANA военный источник.

«Наша ПВО отразила израильскую агрессию в Латакии».

Атака была нацелена на контейнерную площадку порта, в результате чего загорелся ряд контейнеров, но без человеческих жертв, говорится в сообщении.

#UPDATE Israeli air strikes hit the Syrian port of Latakia early Tuesday, according to Syrian state media, in a rare attack targeting key facilitieshttps://t.co/lcw8G266Vd — AFP News Agency (@AFP) December 7, 2021

Также издание, ссылаясь на источники, сообщает, что сирийская "противовоздушная оборона отразила израильскую агрессию" в порту Латакия.

На фотографиях, опубликованных SANA, был виден пожар во дворе, но позднее сирийское государственное телевидение сообщило, что пожарные взяли под контроль пожар.

С момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль нанес сотни воздушных ударов по сирийской территории, нанося удары по правительственным позициям, а также по союзным силам, поддерживаемым Ираном, и боевикам «Хезболлы».

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, 24 ноября в результате ракетных ударов Израиля на западе провинции Хомс погибли пять человек.

Британский военный наблюдатель сообщил, что в ходе двух отдельных нападений Израиля в октябре пять проиранских ополченцев были убиты недалеко от сирийской столицы Дамаск, а девять проправительственных боевиков были убиты возле авиабазы Т4 к востоку от Пальмиры в центральной Сирии.

В ноябре Израиль нескольким ракетами нанес удар по пригороду Дамаска.

По информации источника, удар был нанесен из района оккупированных Израилем Голанских высот.

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