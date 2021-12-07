Глава МИД Польши: Никто не давал Меркель полномочий вести переговоры c Лукашенко 9 7.12.2021, 14:11

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Збигнев Рау

Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

ЕС не признает легетимность диктатора.

Ни один институт или агентство ЕС не давали Ангеле Меркель полномочий вести телефонные переговоры с Александром Лукашенко по поводу разрешения мигрантского кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью «Немецкой волне».

По словам министра, за этот шаг Ангелу Меркель раскритиковали и в Германии.

— Такого рода решения надо обсуждать со всеми странами-членами ЕС. Когда санкции были введены год назад, причина для их введения была очевидна, и она не имела никакого отношения к гибридной войне, которая разворачивается на наших глазах прямо сейчас. Тогда введение санкций было естественной, и я бы даже сказал, спонтанной реакцией на сфальсифицированные выборы и репрессии, которым подверглись белорусские демократические силы. С того момента было очевидно, что ни один избранный демократическим путем лидер даже подумать не может о том, чтобы относиться к Лукашенко как представителю власти в Беларуси. И хотя мы удивлены этим шагом, ничто не указывает на то, что кто-либо из политических кругов в Европе будет готов сделать это, — сказал Збигнев Рау.

При этом глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что по техническим вопросам ЕС и НАТО стоит говорить с белорусской стороной.

— Когда речь идет о технических вопросах, каналы коммуникации открыты, технические вопросы такого рода обсуждаются на нижнем уровне, но не на политическом уровне. И конечно же, никто в ЕС не признает Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь. Это очевидно. Тем не менее, если демократически избранный лидер — неважно из какой страны ЕС — устанавливает с ним связь, все мы в ЕС понимаем, что это вовсе не означает признания Лукашенко демократически избранным лидером. Но сам Лукашенко мыслит иначе. Он считает это первым шагом на пути к его признанию, — поделился политик.

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