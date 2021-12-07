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В Москве неизвестный открыл огонь в центре государственных услуг: двое погибли

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  • 7.12.2021, 16:09
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В Москве неизвестный открыл огонь в центре государственных услуг: двое погибли

(Обновлено) Нападавший задержан.

В результате стрельбы в московском МФЦ "Рязанский" погибли два человека, трое пострадали, сообщил российской столицы Сергей Собянин.

По его данным, стрелявшего задержали.

Мужчина с пистолетом зашел в МФЦ и открыл стрельбу, ранив охранника и оператора, рассказал ранее источник Интерфакса.

Источник РБК в полиции сообщил, что задержанный стрелок — 45-летний Сергей Глазов, житель Москвы. Мужчина зашел в центр услуг без маски, на что охранник сделал ему замечание. Мужчина открыл стрельбу.

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