В Москве неизвестный открыл огонь в центре государственных услуг: двое погибли 1 7.12.2021, 16:09

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(Обновлено) Нападавший задержан.

В результате стрельбы в московском МФЦ "Рязанский" погибли два человека, трое пострадали, сообщил российской столицы Сергей Собянин.

В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 7, 2021

По его данным, стрелявшего задержали.

Мужчина с пистолетом зашел в МФЦ и открыл стрельбу, ранив охранника и оператора, рассказал ранее источник Интерфакса.

Источник РБК в полиции сообщил, что задержанный стрелок — 45-летний Сергей Глазов, житель Москвы. Мужчина зашел в центр услуг без маски, на что охранник сделал ему замечание. Мужчина открыл стрельбу.

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