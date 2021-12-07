закрыть
7 декабря 2021, вторник, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь покинули свыше трех тысяч иракцев на восьми самолетах

2
  • 7.12.2021, 16:25
  • 1,242
Беларусь покинули свыше трех тысяч иракцев на восьми самолетах
иллюстрационное фото kurdistan24.net

Авантюра Лукашенко провалилась.

Мигранты из Ирака в количестве 3139 человек покинули Беларусь на 8 эвакуационных авиарейсах, сообщает агентство "Интерфакс" со сслыкой на данные иракского посольства в Москве.

В посольстве также сообщили, что за время миграционного кризиса на белорусско-польской границе выдали около 175 транзитных паспортов тем, кто их потерял.

Число мигрантов, которые остаются в Беларуси, дипмиссии Ирака неизвестно.

На среду, 8 декабря, запланирован очередной вывозной рейс из Беларуси — в этот раз в сирийский Дамаск. Его выполнит авиакомпания Cham Wings на самолете Airbus A-320.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников