Беларусь покинули свыше трех тысяч иракцев на восьми самолетах

Беларусь покинули свыше трех тысяч иракцев на восьми самолетах2
- 7.12.2021, 16:25
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Авантюра Лукашенко провалилась.
Мигранты из Ирака в количестве 3139 человек покинули Беларусь на 8 эвакуационных авиарейсах, сообщает агентство "Интерфакс" со сслыкой на данные иракского посольства в Москве.
В посольстве также сообщили, что за время миграционного кризиса на белорусско-польской границе выдали около 175 транзитных паспортов тем, кто их потерял.
Число мигрантов, которые остаются в Беларуси, дипмиссии Ирака неизвестно.
На среду, 8 декабря, запланирован очередной вывозной рейс из Беларуси — в этот раз в сирийский Дамаск. Его выполнит авиакомпания Cham Wings на самолете Airbus A-320.