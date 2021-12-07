Беларусь покинули свыше трех тысяч иракцев на восьми самолетах 2 7.12.2021, 16:25

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иллюстрационное фото kurdistan24.net

Авантюра Лукашенко провалилась.

Мигранты из Ирака в количестве 3139 человек покинули Беларусь на 8 эвакуационных авиарейсах, сообщает агентство "Интерфакс" со сслыкой на данные иракского посольства в Москве.

В посольстве также сообщили, что за время миграционного кризиса на белорусско-польской границе выдали около 175 транзитных паспортов тем, кто их потерял.

Число мигрантов, которые остаются в Беларуси, дипмиссии Ирака неизвестно.

На среду, 8 декабря, запланирован очередной вывозной рейс из Беларуси — в этот раз в сирийский Дамаск. Его выполнит авиакомпания Cham Wings на самолете Airbus A-320.

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