Раскрыты детали стрельбы в центре государственных услуг в Москве 1 7.12.2021, 17:26

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Фото: Соцсети

В ходе трагедии погибли два человека и трое пострадали.

Стрельба в здании МФЦ Рязанского района Москвы произошла на лестнице. Об этом сообщили очевидцы инцидента. Местный житель Сергей Глазов убил двоих, есть раненые - среди них 10-летняя девочка, сообщает mk.ru.

Первый сигнал об инциденте поступил в правоохранительные органы в 15:10. Мужчина пришел в здание, где помимо МФЦ расположен ГБУ «Жилищник», и открыл огонь.

Известно, что ранения получили 35-летний Евгений Кондратьев, 10-летняя София К., 33-летняя Зайнаб Таймазова, 56-летняя Любовь Титова. Все они госпитализированы в институт Склифосовского. Также два человека были убиты.

Стрелка удалось задержать. Им оказался 45-летний Сергей Глазов, житель этого же района.

Также выяснились подробности трагедии. Первым тревогу забил Евгений Кондратьев – охранник МФЦ. Он дежурил на первом этаже, возле банкоматов. Мужчина выстрелил в него и ранил в руку. Кондратьев бросился наверх, крича попутно, чтобы все прятались по кабинетам. Стрелок бросился за ним, продолжая стрелять.

Источник РБК в полиции сообщил, что до 2010 года открывший стрельбу в МФЦ Глазов проходил службу в воинской части в Москве. По его словам, ее головной организацией является Минобороны, а основной вид деятельности — «обеспечение военной безопасности».

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