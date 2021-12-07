Посол Израиля в Беларуси посетил в тюрьме адвоката Майю Райтен-Столь 1 7.12.2021, 22:45

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Майя Райтен-Столь

Опубликовано письмо израильтянки.

Израильский адвокат Майя Райтен-Столь была задержана в начале ноября в минском аэропорту за то, что имела при себе 2,5 грамма марихуаны. Она предъявила таможенникам медицинское разрешение на каннабис, однако в Беларуси этот документ не имеет юридической силы. Израильские СМИ опубликовали ее письмо, переданное на родину ее адвокатом.

Женщина призывает израильские власти как можно освободить ее из тюрьмы. Она сообщает о проблемах со здоровьем — каждый день ей делают укол в ногу, однако белорусские лекарства не помогают от нескольких хронических болезней, а израильских нет. Майя Райтен-Столь пишет, что очень скучает по своим детям и беспокоится за немолодых родителей. Женщину содержат в 12-метровой камере с тремя женщинами. Почти все время она проводит наедине с собой, так как никто вокруг не знает английского.

«В своих детях я черпаю силу, чтобы держаться дальше, но и у меня есть пределы, и конец моих сил близок. Я обращаюсь к должностным лицам в правительстве с криком, с призывом приложить максимум усилий, чтобы прекратить ад, в котором я нахожусь», — написала она.

Адвокат сообщает в письме, что каждый день в тюрьме для нее равносилен году, и что она не прикасается к тюремной еде, так как она некошерная.

МИД Израиля ответил на публикацию: «Министерство в лице отдела израильтян за границей и посольства в Минске занимается этим вопросом со дня задержания Майи Райтен. У нее в тюрьме побывал посол Израиля в Минске Алекс Гольдман-Шейман. МИД находится на постоянной связи с семьей и с адвокатами в Израиле и в Беларуси и продолжит помогать, насколько это возможно».

Напомним, Майя Райтен-Столь прилетела в Минск на встречу со своим клиентом, израильским бизнесменом. Она специализируется на уголовном и гражданском праве. У нее две дочери. Теперь ее содержат в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

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