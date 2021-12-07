Глава МИД Польши: Мы защищаем демократическую Европу перед лицом белорусского диктатора 7.12.2021, 23:13

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Лукашенко пытается дестабилизировать демократический порядок всего Евросоюза.

Глава МИД Польши Збигнев Рау ответил на вопросы DW о мигрантах на границах ЕС и Беларуси, отношениях с Минском, планах Москвы и реакции НАТО и ЕС.

- Что касается статьи 4, то с точки зрения Польши, это было бы преждевременно. Насколько я помню, содержание статьи 4 относится к ситуациям, в которых под угрозой находятся суверенитет или территориальная целостность государства-члена НАТО. Пока же, несмотря на посягательство на наши границы со стороны мигрантов, которыми руководят и которых подталкивают белорусские власти, наблюдающие со стороны за этими посягательствами, мы все еще в состоянии защитить свои границы.

Но другое дело - позиции наших литовских и латвийских партнеров. Ведь они оказались в еще более трудной ситуации, учитывая размеры этих стран, численность их населения и протяженность границы с Беларусью. Прежде всего, это касается Литвы.

- Но как бы вы назвали то, что делает режим Лукашенко?

- У меня нет сомнений в том, что действия режима Лукашенко - это непрекращающиеся попытки дестабилизировать Польшу политически и - в какой-то степени - военным путем. Таким образом, это и попытки дестабилизировать демократический порядок всего Евросоюза. То же относится к Литве и Латвии. Поэтому то, чем занимаемся мы, - защита демократической Европы перед лицом белорусского диктатора. Очевидно, что это - не миграционный кризис, а кризис политический, который спровоцировал Лукашенко при поддержке - и, быть может, я даже готов сказать это: под наблюдением - его российских партнеров.

- Вас устраивает то, как европейские партнеры Польши реагируют на ситуацию с мигрантами? В общем и целом, учитывая политический контекст, вы довольны?

- Я чувствую солидную поддержку в политическом и финансовом плане. Но, с другой стороны, Польша может себе позволить построить пограничные заграждения и самостоятельно. Конечно, когда речь идет о чувстве солидарности, мы ощущаем большую поддержку. Многие европейские партнеры предлагают нам не только политическую поддержку, но и готовы предоставить оборудование, людей и так далее.

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