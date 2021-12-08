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Белорусские власти решили «запломбировать» все фуры из Польши

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  • 8.12.2021, 8:08
  • 25,258
Белорусские власти решили «запломбировать» все фуры из Польши

И в два раза подняли стоимость пломб.

Так называемое «правительство» приняло постановление, согласно которому все ввозимые автотранспортом с территории Польши в Беларусь товары в обязательном порядке должны оснащаться спутниковыми навигационными пломбами. Соответствующий документ опубликован 7 декабря июля на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее пломбы стали обязательными при въезде с территории Литвы. Теперь пломбы должны использовать и при перевозке товаров с территории Польши.

Это не будет касаться грузов, следующих транзитом через Литву из Калининграда в Россию, а также тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Кроме того, правительство в два раза подняло тариф на услуги установки пломбы и ее отслеживания — стоимость пломбы будет составлять 10 базовых величин (290 рублей). Ранее она составляла 5 базовых величин (145 рублей).

Постановление вступает в силу после официального опубликования — то есть с 8 декабря.

Напомним, ранее правительство Беларуси приняло постановление, согласно которому все ввозимые автотранспортом с территории Литвы в Беларусь товары с 30 августа в обязательном порядке должны оснащаться спутниковыми навигационными пломбам. Это вызвало недовольство литовских перевозчиков.

Под навигационным устройством (пломбой) понимается устройство, функционирующее с использованием технологии навигационных спутниковых систем, которое позволяет в режиме реального времени наблюдать за передвижением транспортного средства.

Пломбы устанавливают таможенные органы или национальный оператор (ОДО «Белнефтегаз»). Они ставятся при въезде в Беларусь в пунктах пропуска.

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