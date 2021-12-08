Станислав Шушкевич: У Лукашенко и Путина не получится создать СССР 2.0 31 8.12.2021, 8:26

20,188

станислав шушкевич

фото: charter97.org

Первый глава независимой Беларуси рассказал о Беловежских соглашениях и крахе империй.

30 лет назад, 8 декабря 1991 года, были подписаны Беловежские соглашения.

Договор между Беларусью, Украиной и Россией, подписанный в Вискулях, означал прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлял о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Первый руководитель независимой Беларуси, подписант Беловежских соглашений Станислав Шушкевич рассказал сайту Charter97.org о значении этого события для сегодняшней Беларуси.

— В Вискулях, как вы не раз говорили, было зафиксировано падение советского режима. Что же стало причиной его краха?

— Этот режим был настолько поганый, что просто не должен был существовать дальше. Разлагаться он начал задолго до этого и СССР перестал существовать в первозданном виде. Особенно после ГКЧП, после всех манипуляций Горбачева, который хотел быть самым главным лицом.

— После предложенной формулы вы заявили, что первым подпишите этот документ. Чем вы тогда руководствовались? Откуда в вас была такая решимость?

— Я первым заявил, что подпишу и действительно первым подписал. Мы подписывали документ в алфавитном порядке. Три страны – Беларусь на первом месте, Россия – на втором, Украина – третьем. Моя подпись стоит первой. Сам документ – это фактически фиксация создания конфедерации, Содружества Независимых Государств. То, что предлагал Горбачев, подразумевало, что он будет главным. В конфедерации главного не бывает, здесь все – независимые государства. Вот и получилась такая структура. И она очень высоко оценена международной общественностью. Шведские дипломаты очень красиво сказали, что Беловежские соглашения – шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия.

— В этом году другой человек — Лукашенко — решил подписать очередные документы о так называемой «интеграции» Беларуси с Россией, продавая суверенитет Беларуси.

— Этот человек сделает все, чтобы быть у власти. Получается нелепица: самое большое время, которое может быть человек у власти в западных странах, в три раза меньше, чем Лукашенко занимает свой пост. Однако достижения его правления никчемные – Беларусь оказалась на последних местах по всем положительным показателям в Европе.

Лукашенко хочет сохранить власть, подобным образом власть хочет сохранить и Путин. И вот они придумывают для этого разные способы, фальсификации.

Сейчас подменен один вопрос другим, ведь протест был против фальсификации выборов, но Лукашенко говорит: давайте всех, кто сейчас сбежал, не будем считать оппозицией, оппозиция должна быть внутри. Так внутри он арестовал более тысячи человек. Это фактически преступник, фальшивым образом закрепившийся на позиции президента. И управляют нами сейчас не экономисты, не политологи, а силовики, которые заботятся о себе.

— Как вы оцениваете возможность возникновения СССР 2.0?

— Возможно, что Путин хочет сейчас съесть Беларусь. И Лукашенко никуда не денется, он будет выполнять все его приказы. Фактически в Беларуси отвергаются национальные символы, отвергается белорусская история, вводятся запреты на все и вся, уйма народу сидит в тюрьме. Это называется государственный терроризм, никак иначе.

Лукашенко заявляет, что он будет говорить только с оппозицией внутри. Но если ему не понравится эта оппозиция – он арестует очередную партию. Ведь у нас очень просто пришить обвинение, какое хочешь и на сколько хочешь.

— А возможны ли такие империи в наши дни, учитывая те свободы, технологии, знания, способы коммуникации, которыми обладают люди?

— Вы знаете, в политике так не говорят, но собака не возвращается к своей блевотине. Так вот, это невозможно абсолютно. Однако возможно существование террористического государства, в котором вооруженные силы направлены на борьбу не с внешним врагом, а с гражданами своей страны. Женевская декларация 1987 года объясняет, что такое насилие ради сохранения власти. С этим нужно бороться, с этим нужно заканчивать. У нас же борются с наследием этого, но слабо борются.

— Жив ли сегодня «красный человек», о котором писала Светлана Алексиевич в своих книгах? Или он уже стал частью истории?

— Она как нобелевский лауреат может написать много красивых фраз. Однако есть люди, которые не так красиво говорят, но делают важные дела. Трудно очень бороться с великой державой, предводитель которой пообещал Лукашенко военную помощь, если на его власть кто-то будет покушаться. То, что его власть незаконна – этого Путин не хочет знать.

У многих людей осталось советское сознание, но есть и хорошее сознание. Если придерживаться тех правил, которые диктовались – это будет замечательно. Если же выполнять то, что выполняли партийные лидеры, то это будет очень плохо. И вот такой был Советский Союз, когда десять национальностей были подвергнуты геноциду, выселены со своих земель. Такой cоюз никому не нужен. Такой социализм, когда человеческая жизнь не ценится, именно его хотят сейчас построить нелегитимные правители.

— В 2020 году сотни тысяч белорусов вышли под бело-красно-белыми флагами. Показал ли наш народ, что за 30 лет он стал настоящей нацией, которая готова и хочет жить в свободной стране?

— Белорусы показали, что они – настоящая нация. Однако нация не может идти сражаться с отравленными стрелами против реактивных бомбардировщиков. Нация не должна воевать – нацию должны уважать. И если у нас появилось столько протестов, то надо разобраться в чем тут дело. Однако у нас наоборот убивают людей, которые руководили этим протестом, сажают в ковидные отсеки, чтобы они быстрее ушли в мир иной.

— Что бы вы пожелали белорусам, которые борются за свободу в этот исторический день?

— Белорусам я пожелаю разума, силы, воли, в общем — быть достойными белорусами. Поскольку я сам активно участвовать не могу в определенных процессах по состоянию здоровья, я могу только, так сказать, давать советы. У нас была «страна советов», и я даю совет белорусам – надо быть достойными белорусами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».