закрыть
8 декабря 2021, среда, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Латвийские таможенники обнаружили в фуре более полумиллиона пачек контрабандных сигарет из Беларуси

8
  • 8.12.2021, 8:39
  • 6,856
Латвийские таможенники обнаружили в фуре более полумиллиона пачек контрабандных сигарет из Беларуси
Фото: VID muitas pārvalde

Табачные изделия Minsk Capital провозились под видом дверей.

Латвийские таможенники задержали 11 156 320 контрабандных сигарет марки Minsk Capital. Табачные изделия пытались провезти под видом задекларированных товаров — дверей, пишет Delfi .

Сотрудники пункта таможенного контроля решили проверить грузовой автомобиль, который въехал в Латвию из Беларуси. Согласно сопроводительным документам, фура перевозила двери. Однако после сканирования транспортного средства у таможенников появились подозрения, что в грузовике могут перевозиться контрабандные товары.

Фото: VID muitas pārvalde

Таможенники решили более тщательно проверить фуру. Разрезав картонную упаковку с «дверьми», они нашли жестяную коробку. Выяснилось, что вместо дверей в грузе были спрятаны контрабандные сигареты. Всего в грузовике находилось 557 816 пачек Minsk Capital с белорусскими акцизными марками.

Фото: VID muitas pārvalde

Сумма неуплаченных налогов составила около 1,85 миллиона евро.


популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников