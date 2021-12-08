Латвийские таможенники обнаружили в фуре более полумиллиона пачек контрабандных сигарет из Беларуси 8 8.12.2021, 8:39

6,856

Фото: VID muitas pārvalde

Табачные изделия Minsk Capital провозились под видом дверей.

Латвийские таможенники задержали 11 156 320 контрабандных сигарет марки Minsk Capital. Табачные изделия пытались провезти под видом задекларированных товаров — дверей, пишет Delfi .

Сотрудники пункта таможенного контроля решили проверить грузовой автомобиль, который въехал в Латвию из Беларуси. Согласно сопроводительным документам, фура перевозила двери. Однако после сканирования транспортного средства у таможенников появились подозрения, что в грузовике могут перевозиться контрабандные товары.

Фото: VID muitas pārvalde

Таможенники решили более тщательно проверить фуру. Разрезав картонную упаковку с «дверьми», они нашли жестяную коробку. Выяснилось, что вместо дверей в грузе были спрятаны контрабандные сигареты. Всего в грузовике находилось 557 816 пачек Minsk Capital с белорусскими акцизными марками.

Фото: VID muitas pārvalde

Сумма неуплаченных налогов составила около 1,85 миллиона евро.