Эксперты: Белорусскую экономику могут наказать и напрямую – через SWIFT 2 8.12.2021, 9:11

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Как санкции США против России могут «срикошетить» в Беларусь.

Соединенные Штаты готовят санкции против окружения Путина за действия против Украины. Рассматривают даже отключение банков от SWIFT. Беларусь может пострадать даже если не будет оказывать агрессии против Украины.

По данным CNN, перед разговором руководителей США и России американские чиновники начали рассматривать санкции против окружения Владимира Путина – разведка говорит, он готовит вторжение в Украину.

Решения еще не приняты, но санкции могут быть направлены против отдельных олигархов, энергетического сектора, российских банков и российского внешнего долга. «Ядерный вариант» – отключение российских банков от системы SWIFT.

Полгода назад Европарламент призвал отключить белорусские банки от SWIFT. Против режима Александра Лукашенко уже введены и персональные, и секторальные санкции Евросоюза, США и других стран, готовятся новые санкции. Беларусь также воспринимают как источник российской угрозы Украине, допуская вторжение с территории Беларуси. Лукашенко намекал, что в российско-украинской войне – будет на стороне России.

Три пути «рикошета»

Санкции против России могут повлиять и на белорусскую экономику, объясняет «Белсату» директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич.

Санкции, рассматривающие США, существенно осложнят экономическое развитие России – вряд ли просто разрушат экономику, но создадут много проблем. Даже при том, что есть пути обхода санкций, нагрузка на финансовую систему возрастет, появятся дополнительные расходы, Россия станет менее привлекательной для бизнеса… а Беларусь очень сильно зависит от России и российской экономической конъюнктуры.

«Зависимость Беларуси от России многоуровневая, – объясняет Казакевич. – Во-первых, Россия – это около половины белорусского товарооборота и основной рынок сбыта, где белорусские предприятия зарабатывают основные деньги.

Это также очень существенный рынок труда, там работает большое количество белорусов. Точных цифр мы не знаем, но это сотни тысяч тех, кто так или иначе завязан на работе в российских регионах. Ухудшение экономической ситуации значит, что они будут возвращаться в Беларусь или сокращать переводы на родину из России. Сокращение поступления средств из-за рубежа – тоже потенциально проблема для белорусской экономики.

И вопрос технологий: такие санкции могут еще больше ограничить доступ России к разного рода технологиям, которые могут усиливать ее военный потенциал. Соответственно, эти технологии перестанут быть доступными для Беларуси. Во-первых, связь с Россией высокая, а во-вторых, Беларусь сама остается в внешнеполитической изоляции».

Экономист Лев Марголин говорит «Белсату», что также сомневается в том, что санкции в связи с действиями России против Украины затронут Беларусь напрямую – Беларусь имеет свою «кредитную историю».

Кроме Михаила Гуцериева, Марголин не вспоминает российских олигархов, санкции против которых напрямую могли бы ударить по Беларуси – а Гуцериев итак уже под санкциями. Разве что если будут приниматься секторальные санкции против всей российской нефтедобычи, может пострадать тот же Мозырский НПЗ, который еще не попал под санкции против режима Лукашенко и большую долю в котором имеет российская «Славнефть».

Он упоминает идею «белорусских контрсанкций» против Евросоюза и США: возможно, собираются запретить ввоз каких-то товаров и заменить их российскими, а также сделать Россию источником «серых» поставок подсанкционных товаров в Беларусь. Санкции против России могут испортить такую схему.

Белорусскую экономику могут наказать и напрямую – через SWIFT

Судя по заявлениям американских политиков и сообщениям в американских СМИ, санкции могут быть введены против российских олигархов. Но персональные санкции не будут нести непосредственного влияния на белорусскую экономику, рассуждает Казакевич. Санкции против энергетического сектора России также вряд ли распространятся на Беларусь «автоматически», и подсанкционные российские компании могут даже меньше бояться взаимодействовать с подсанкционными белорусскими.

Санкции против некоторых секторов российской экономики могут напрямую затронуть белорусские предприятия, но об этом рано рассуждать: надо смотреть, против чего именно введут санкции, если их введут.

А если вдруг будет инициировано отключение российских банков от SWIFT, последствия будут очень серьезные и для Беларуси даже прямые, поясняет Казакевич: значительная часть белорусского банковского сектора фактически принадлежит российским банкам. Значит, санкции США против России будут распространяться и на белорусские банки.

В России уже создают свои «аналоги SWIFT»: карточки «Мир» и систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Ее постепенно интегрируют в белорусскую банковскую систему, но только с начала 2022 года от белорусских банков станут требовать принимать карточки системы «Мир», если они работают с «Белкарт». К СПФС подключены почти все белорусские и российские банки, но СПФС еще не запустилась в полную силу даже в России: долю операций в ней в России собираются довести до 30% к 2023 году. Зависимость от SWIFT остается высокой: банки за пределами «Союзного государства» к СПФС почти не подключаются. Отключение от SWIFT будет для российских банков шоком, убежден Казакевич.

Без SWIFT, объясняет Марголин, у российских банков будут большие проблемы с платежами в долларах США и, возможно, в евро. А подсанкционные белорусские предприятия рассматривали как вариант проведение платежей через Россию – уже сейчас белорусские банки открывают корсчета в российских банках. Российские проблемы со SWIFT испортят такие схемы.

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