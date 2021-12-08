Польские полицейские обнаружили труп мигранта на границе с Беларусью 3 8.12.2021, 10:50

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Фото: @PolskaPolicja

При нем был рюкзак и нигерийский паспорт.

Труп мужчины, при котором был рюкзак и нигерийский паспорт, был обнаружен во вторник в лесу в районе Ольховки в муниципалитете Наревка, сообщила в среду утром подляская полиция.

Пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа рассказал, что тело нашли солдаты примерно в 9 км от польско-белорусской границы. Он отметил, что точно неизвестно, является ли этот человек именно нигерийцем, чей паспорт был найден. Личность будет устанавливаться, сообщает «Польсат».

В связи с инцидентом во вторник полицейские проводили мероприятия под надзором прокурора.

Тело мужчины было передано для судмедэкспертизы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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