В Польше упрощают трудоустройство для иностранцев 8.12.2021, 12:59

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Изменения коснутся и белорусов.

В ноябре польский Сейм проголосовал за изменения в правовом акте об иностранцах, которые должны упростить легализацию их пребывания и трудоустройство. В случае успешного рассмотрения Сенатом (верхней палатой польского парламента) изменения могут вступить в силу уже в начале 2022 года.

Эксперт Союза работодателей BCC в вопросах легализации пребывания и труда иностранцев Михал Выслоцкий рассказал порталу Prawo.pl, что может измениться с вступлением документа в силу.

Заявления о поручении работы иностранцу

Согласно проекту изменений, польские работодатели смогут предоставить гражданам Украины, России, Беларуси, Грузии, Армении или Молдовы работу на срок до двух лет на основании одного заявления о поручении работы иностранцу (oświadczenie). Поручать им работу в дальнейшем можно будет на основании аналогичных заявлений — благодаря этому работодателю не нужно будет подавать заявление о выдаче разрешения на работу. Также быстрее будут выдавать новые документы, легализующие работу иностранца, в случае его продвижения по службе или изменения условий труда.

Увеличится до семи дней срок, в течение которого работодатель должен уведомить местную администрацию о начале выполнения работы иностранцем на основании такого заявления. «Это значительно облегчит выполнение этого требования, которое раньше было трудно выполнить. Это также снизит риск получения работодателем штрафа за несвоевременное уведомление властей», — говорит Михал Выслоцкий.

Разрешения на работу

Планирующиеся изменения позволят компаниям, которые будут включены в специальный министерский список, рассчитывать на особый режим в местных администрациях. Их заявления на выдачу разрешений на работу и заявления самих иностранцев о выдаче разрешений на временное проживание и работу будут рассматриваться в приоритетном порядке. Перестанет быть обязательным получение нового разрешения на работу в случае смены иностранцем должности внутри той же компании (например, при повышении) при условии сохранения объема обязанностей.

Разрешения на временное проживание и работу для иностранцев

Если работодатель поручит работу иностранцу, который уже находится или будет находиться в Польше на основании вида на жительство (karta pobytu), он должен будет обеспечить ему зарплату, соответствующую как минимум текущей «минималке» (с 1 января 2022 года это будет 3010 злотых — около 1890 белорусских рублей). Причем платить иностранцу не менее этой суммы нужно будет даже если другие законы устанавливают меньшие лимиты — например, при принятии на работу на неполный рабочий день. Намерение законодателей заключается в том, чтобы ограничить недобросовестную конкуренцию на рынке труда (иностранцев нередко берут на работу формально на неполный рабочий день, чтобы платить им меньше «минималки»).

Если иностранец, у которого уже есть разрешение на временное проживание и работу, захочет устроиться в другую компанию, он сможет подать заявление об изменении этого документа, указав в нем нового работодателя. Причем решение местной администрации об изменении разрешения, позволяющее начать работу на новом месте, должно быть оформлено намного быстрее, чем это происходит сейчас. А в случае изменении должности иностранца (например, при повышении), выполняющего работу на основании разрешения на временное проживание и работу, дополнительные процедуры изменения уже выданного разрешения не будут нужны.

— Законодатель хочет мобилизовать воеводские управления для вынесения решений по выдаче разрешений на временное проживание и работу в срок до 60 дней. Это считается реальным и выполнимым. Если на практике местные администрации смогут адаптироваться к этому времени, работодатели получат больше уверенности в сроках, когда иностранец, которого они собираются нанять, получит разрешение на его проживание и работу в Польше, — говорит Михал Выслоцкий. Сейчас это процесс обычно занимает несколько месяцев, в некоторых административных единицах Польши — дольше года.

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