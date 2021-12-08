У российских банков возник рекордный дефицит рублей 8.12.2021, 13:19

Валютный баланс банковской системы РФ еще слабее.

Ряд российских банков испытывают проблемы с рублевой ликвидностью и в рекордных объемах набирают дорогие кредиты ЦБ, пишет finanz.ru.

Спрос на деньги регулятора под залог нерыночных активов достиг 1,051 триллиона рублей - максимума за все четыре года, что проводятся операции, следует из данных на сайте центробанка.

Эти займы стоят банкам на 1 процентный пункт выше ключевой ставки (8,5%), а если их срок превышает один день, то платить приходится 9,25% годовых.

Спрос на этот инструмент, который прежде не пользовался популярностью, устойчиво растет с середины октября и сохраняется даже вне налогового периода, когда банкам надо провести крупные платежи для клиентов.

Это «указывает на ухудшение ликвидной позиции ряда банков», пишут в обзоре аналитики Росбанка.

При этом в целом в банковской системе рублевой ликвидности достаточно: кредитные организации держат 2,85 трлн рублей на депозитах в ЦБ под 6,5% годовых. Но по какой-то причине эти деньги не выходят на межбанковский рынок, где разместить их можно выгоднее, что сигнализирует о «кризисе доверия», который зреет в системе.

Проблемы с ликвидностью, возникшие у отдельных игроков, к концу года могут усугубиться, полагают в Росбанке.

Крупные изъятия рублей под конец года традиционно проводит Минфин, которому в декабре нужно провести максимальные платежи по расходной части бюджета.

На 7 декабря Федеральное казначейство держало в банках «запас» из 3,435 трлн рублей на депозитах и 1,756 трлн по договорам репо.

На конец октября объем ликвидных активов у банков (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) составлял 15 трлн рублей, оценивал ЦБ.

Этих денег хватит, чтобы покрыть 30% обязательств перед клиентами в рублях. Еще 4,8 трлн рублей банки могут привлечь под нерыночное обеспечение.

Валютный баланс системы слабее: ликвидные активы в 50,3 млрд долларов обеспечивают 20% обязательств по счетам клиентов и 14% общих обязательств банков.

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