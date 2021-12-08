В России расширили полномочия полицейских 10 8.12.2021, 13:43

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Госдума приняла закон в окончательном чтении.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о расширении полномочий полицейских. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно внесенным поправкам в закон «О полиции», полицейские смогут проникать в жилые дома и на земельные участки для задержания преступника или подозреваемого в преступлении.

За сотрудниками полиции закрепят право временно ограждать места проведения массовых мероприятий и проводить личный досмотр людей и транспорта, если у них есть основания полагать сокрытие «предметов хищения». Раньше это разрешалось делать только при подозрении в наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ.

При отказе человека от осмотра полицейские вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпускать с нее.

Законопроект также наделяет полицейских правом вскрывать автомобили для спасения жизни и обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

7 декабря Госдума одобрила законопроект во втором чтении. При этом из текста документа исключили положения, которые освобождали полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешали им применять оружие, если задержанный попытается совершить «действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

С инициативой о расширении полномочий полиции в 2020 году выступило правительство.

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