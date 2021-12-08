Что новый канцлер Германии говорил о Лукашенко 8 8.12.2021, 14:18

28,116

Олаф Шольц

Олаф Шольц — ярый критик белорусского режима.

Бундестаг на своем заседании выбрал представителя социал-демократов Олафа Шольца новым федеральным канцлером Германии. Шольц сменил на посту Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет

Независимые аналитики считают, что новая коалиция, которая сформировалась в Германии, будет жестче вести себя с диктаторскими режимами, в том числе — и с белорусским.

Олаф Шольц открыто выступал с критикой Лукашенко.

В августе 2020 года на сайте газеты Bild, Шольц заявил, что он, точно так же, как и демонстранты в Беларуси, считает отставку Лукашенко неизбежной.

«Думаю, что тот, кто так обходится со своим народом, потерял всякое право на легитимное управление страной», — отметил Шольц, добавив, что последнее слово, однако, должно оставаться за белорусами.

«У Лукашенко нет поддержки большинства населения. Если все будет развиваться по демократическим правилам, Лукашенко не сохранит свой пост. Мы не приемлем то, что там (в Беларуси. — Ред.) происходит. Это ужасный диктатор», — цитировала политика газета Bild.

«Необходимо дать Лукашенко понять, что так дело не пойдет и что его действия не сойдут ему с рук», — подчеркнул тогда немецкий политик.

Также политик активно комментировал роль Лукашенко в кризисе с мигрантами. После того, как Ангела Меркель позвонила белорусскому диктатору, Олаф Шольц высказался за усиление санкционного давления на правителя:

— Прежде всего, нужно четко сказать, что речь в Беларуси идет о плохом диктаторе. И не надо ничего скрывать, он потерял всякую легитимность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».