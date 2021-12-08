В Австралии обнаружен подвариант «омикрона» 1 8.12.2021, 15:46

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«Омикрон» уже успел пройти 32 мутации.

В австралийском штате Квинсленд ученые выявили разновидность штамма коронавируса "омикрон", что позволяет выделить у "омикрона" две родственные линии, заявила министр здравоохранения штата Ивет Д’Ат. Как пишет interfax.ru со ссылкой на Guardian, другие эксперты подвергли сомнениям это утверждение.

Вариант, незначительно отличающийся от до сих пор известного, нашли у человека, прилетевшего в Австралию из ЮАР. До этого стандартный "омикрон" нашли у человека, прибывшего из Нигерии.

Инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета, профессор Питер Колиньон, считает, что все же открытия не произошло, а различия в результатах генетического анализа объясняются разными техническими подходами.

По данным счетчика Worldometers, с начала пандемии в Австралии выявили 222 260 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост на 8 декабря составил 1 701 новый случай. Умерли 2 072 заболевших, за последние сутки число летальных исходов увеличилось на семь.

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