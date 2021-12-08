Норвежская Yara нарывается на санкции США 8 8.12.2021, 16:02

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Компанию не единожды критиковали за сотрудничество с режимом Лукашенко.

Норвежская компания Yara продолжает покупать калийные удобрения в Беларуси, несмотря на санкции несмотря на санкции США, которые сегодня вступили в силу, сообщает телеграм-канал БОР.

«В августе руководители Yara встретились со Светланой Тихановской и пообещали ей пересмотреть свое присутствие на беларуском рынке к декабрю. Тот случай, когда бизнес-интересы важнее ценностей.

В любом случае позицию руководителей Yara все поняли давно, начиная с попытки подкупа через независимые профсоюзы стачком ОАО «Беларуськалий», заканчивая их пресловутые инспекции с выявлением непокрашенных труб ступенек и эстакад.

Все заявления данной компании являлись всего лишь самопиаром», - пишет Telegram-канал.

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