У политзаключенной Валерии Костюговой умер отец, его некому похоронить 2 8.12.2021, 16:26

4,742

Валерия Костюгова

Дочь в тюрьме, внучка в эмиграции, тесть умирает от рака.

В семье политолога и политзаключенной Валерии Костюговой трагедия. Ее дочь рассказала о страшной ситуации, которую сейчас переживает семья.

«Сегодня умер мой дедушка, и у него фактически нет родственников, которые могут его похоронить. Мать в тюрьме, я в эмиграции, бабушка умерла, его сын, мой дядя, тоже умер давно. Мой отец умирает от рака, и у меня начинают заканчиваться родственники, с которыми я могу поговорить», — написала Анастасия Костюгова.

Напомним, Валерию Костюгову задержали в июле. Ее обвиняют в призывах к захвату власти и заговоре с целью захвата власти — статьи 361 и 357 Уголовного кодекса.

Валерия Костюгова — политический обозреватель и консультант. Редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение» (2010-2016), редактор и составитель издания «Белорусский ежегодник», руководитель экспертной группы мониторинга «Беларусь в фокусе» (2013-2016).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».