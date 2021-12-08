Япония покупает крупную лесную компанию на российском Дальнем Востоке 2 8.12.2021, 16:23

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Российский лес продолжают скупать.

Японская Iida Group приобретет 75% в лесопромышленном холдинге RFP Group примерно за $525 млн. Совокупная доля его нынешних акционеров — Романа Абрамовича, Александра Абрамова и РФПИ — размоется до 25%, сообщает rbc.ru.

Японская Iida Group Holdings, получив разрешение российских властей, объявила о приобретении 75% в лесопромышленном холдинге RFP Group, подконтрольном Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и их партнерам.

Общая оценка сделки, включая приобретение акций, участие в допэмиссии и инвестиции в компанию, составит около $525 млн, говорится в сообщении японской компании. Сделку планируется закрыть в середине января 2022 года, говорится в сообщении японской компании.

Iida Group приобретает акции в ходе допэмиссии, она размывает доли существующих акционеров. До сделки Milhouse Абрамовича принадлежало 31%, Invest AG Абрамова и Александра Фролова — 27%, Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, создан РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией) — 42%. Их совокупная доля сокращается до 25%, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.

Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям обязала японского инвестора инвестировать в компанию $150 млн в течение пяти лет (до конца 2026 года) в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке. РКИФ, Iida и другие акционеры инвестируют свыше 10 млрд руб. (как раз около $150 млн) в RFP Group для расширения деревообрабатывающих мощностей, сообщила пресс-служба РФПИ. В настоящее время компания перерабатывает 50% заготовленного леса и планирует довести этот показатель до 100% к 2025 году.

В компании очень высокая долговая нагрузка — больше $350 млн, которые надо вычитать из общей суммы сделки, говорит источник, близкий к акционерам RFP. Японцы получают 75% RFP в основном за счет выпуска новых акций почти на $150 млн, которые пойдут в компанию, добавил он.

В чем смысл сделки для обеих сторон

Один из совладельцев RFP Group Абрамов на встрече с президентом Владимиром Путиным в сентябре рассказал о сложностях со сбытом продукции на экспортных рынках. «Продукция лесопереработки из России нигде не приветствуется, никто ее не ждет. Это конкурентная борьба. Если место российского круглого леса на юго-восточных рынках очень быстро занял лес из США, Канады и Новой Зеландии, то продукция лесопереработки сплошь и рядом сталкивается прежде всего с ценовой дискриминацией», — сказал он.

Тогда Абрамов упомянул о переговорах с японским инвестором: «Речь идет о вхождении в капитал компаний японского концерна Iida — до 50% внутреннего рынка Японии. Это домостроительный концерн, они строят в год около 50 тыс. домов». Он отдельно отметил, что в этой сделке для владельцев RFP самое главное «не деньги, которые они принесут, хотя это тоже важно. Самое главное — это эксклюзивный доступ к японскому рынку». Сейчас российские компании, по его словам, не имеют к нему доступа из-за «картельной структуры» рынка Японии.

Японская Iida в своем пресс-релизе сообщила, что сделка в первую очередь обеспечит ее сырьевой базой: после увеличения объема лесопереработки RFP в 2,3 раза — с 752 тыс. куб. м (ожидается по итогам 2021 года) до 1,7 млн куб. м этого сырья хватит на строительство 46 тыс. домов в год. «В Японии продолжается дефицит материалов, связанный с нехваткой пиломатериалов. Приобретение RFP позволит Iida Group закупать в достаточном количестве качественные экологически чистые лесоматериалы», — подчеркнула компания.

Кроме этого, покупка лесопромышленного холдинга соответствует стратегии низкоуглеродного развития, поскольку поглощающая способность лесных участков RFP оценивается компанией в 9,5 млн т CO2 в год, а это эквивалентно объему выбросов 1 млн японцев, говорится в сообщении покупателя.

Какие условия поставили инвестору

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, 29 ноября одобрила продажу 75% RFP Group. Но японскому инвестору было поставлено три основных условия:

Поэтапные инвестиции в $150 млн на пять лет (до конца 2026 года) в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке. Эти деньги должны пойти на строительство новых мощностей по переработке древесины, а также на расширение и модернизацию текущих мощностей завода RFP Group в Амурске на севере Хабаровского края.

За пять лет инвестор должен обеспечить рост общего объема лесопереработки RFP в 2,3 раза, а также нарастить производство продукции глубокой переработки.

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