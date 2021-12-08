Литва заплатит мигрантам по 1000 евро, если они вернутся на родину 3 8.12.2021, 18:16

Евросоюз выделил стране дотации на борьбу с миграционным кризисом.

Литва будет платить 1000 евро беженцам, которые захотят вернуться на родину. Ранее страна готова была платить 300 евро.

По словам главы литовского МВД Агне Билотайте, которые передает delfi.lt, примерно 1000 евро в месяц стоит содержание одного мигранта в специальном лагере для беженцев.

Евросоюз выделил стране дотации на борьбу с миграционным кризисом. Эти деньги и составляют основную часть выплат мигрантам.

В МВД Литвы говорят, что Департамент миграции завершил рассмотрение прошений об убежище от мигрантов, незаконно попавших в Литву из Беларуси летом и в сентябре 2021-го. Из 3272 заявлений убежище получили 54 иностранца, остальных ждет высылка из страны.

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