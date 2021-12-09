Убивший двух человек в МФЦ российский разведчик заявил, что стрелял в «верящих в коронавирус» 21 9.12.2021, 8:58

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Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Московский стрелок считает пандемию «мировым заговором».

Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве, в ходе допроса заявил, что в 2020 году сам изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета.

Об этом сообщает «Коммерсант».

По его словам, боевой пистолет ему был необходим для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Глазов открыл стрельбу после просьбы охранника надеть маску на входе в МФЦ. При этом «Коммерсант» отмечает, что сначала он распылил перцовый газ из баллончика. Сначала мужчина в упор выстрелил в охранника, после чего открыл беспорядочный огонь.

В ходе следственных действий Глазов также заявил, что стрелял в людей, поскольку они «верят в коронавирусную инфекцию», пишет «Коммерсант». Из-за этого Глазова в ближайшее время его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского для проверки на вменяемость.

«После задержания мужчина сообщил, что не верит в коронавирус, вакцины от него и в целом, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях», — рассказывал источник агентства «Интерфакс».

«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — передали агентству слова Глазова правозащитники.

«Коммерсант» отмечает, что в ходе стрельбы оружие мужчины несколько раз заклинило, в один из таких моментов он и был задержан. Газета пишет, что у Глазова осталось около двух десятков патронов на момент задержания.

При стрелке также обнаружили более 15 тысяч евро (более 1,2 миллиона рублей), почти 10 тысяч долларов (более 700 тысяч рублей), а при обыске в его квартире нашли 16 тысяч швейцарских франков (более 1,2 миллиона рублей).

7 декабря 45-летний Глазов открыл стрельбу в здании МФЦ. В результате администратор и охранник центра погибли, еще четыре человека пострадали. СК возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК).

Накануне посетившие задержанного в ИВС члены Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что Глазов признал вину, а также подтвердил, что до 2009 года работал в Службе внешней разведки.

«Коммерсант» пишет, что стрелок в 1990-х закончил институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ, после чего служил в ФСБ и СВР. Газета отмечает, что, по некоторым данным, его увольнение могло быть связано с состоянием здоровья.

Кроме того, по данным издания, через три года после увольнения у Глазова истек срок лицензий на хранение различного оружия, после чего он продал травматические пистолеты WASP R и Streamer 1014, карабин «Сайга» и гладкоствольное полуавтоматическое ружье «Бекас-12 авто».

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