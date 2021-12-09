Польский F-16 перехватил российский самолет-разведчик 9.12.2021, 14:42

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Фото: @SztabGenWP

Перехват произошел над Балтийским морем.

Польский истребитель F-16, находящийся на дежурстве в Литве, перехватил на Балтийским морем российский самолет-разведчик. Об этом сообщил Генштаб Войска Польского.

«По сигналу Alfa Scramble польский F-16, дежуривший дежуривший в рамках спецоперации НАТО в Литве, перехватил российский разведывательный самолет Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем», — сообщили в Генштабе.

Польские самолеты выполняли тренировочный полет, однако затем получили приказ на перехват неопознанного самолета. Он был опознан как Ил-20. Российский самолет не связывался со службами контроля воздушного движения во время полета над морем.

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Na sygnał Alfa Scramble polskie #F16 dyżurujące w ramach #BalticAirPolicing na Litwie przechwyciły w przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim rosyjski rozpoznawczy statek powietrzny Ił-20. #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/7rHpcnQ6JE — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) December 9, 2021

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