Саакашвили заявил, что его обвиняют в походе в баню с Ющенко и угощении чаем Клинтон 7 9.12.2021, 16:24

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президент Грузии дал интервью из тюрьмы.

В обвинении в растрате бюджетных средств, выдвинутом третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, упоминается факт его похода в серную баню вместе с экс-главой Украины Виктором Ющенко и угощения чаем американского политика Хиллари Клинтон.

Об этом сам Саакашвили заявил в интервью журналистке «Нового времени» Кристине Бердинских.

«Мои суды и обвинения настолько смехотворны, что их серьезно не стоит обсуждать. Дело в том, что эти дела „шили“ так, что не думали, что я сам появлюсь на суде. Например одно обвинение в растрате содержит факт похода вместе с Ющенко, [на тот момент занимавшим должность президента Украины], в серную баню, а также угощение чаем Хиллари Клинтон», — сообщил он.

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