Telegram по количеству пользователей обогнал Twitter 1.02.2021, 9:42

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Мессенджер занял 11-е место в рейтинге популярных онлайн-платформ мира.

Международное агентство We Are Social и компания Hootsuite опубликовали результаты совместного исследования глобальных интернет-трендов 2020 года. Пользовательская аудитория интернета продолжает расти, люди стали проводить больше времени в социальных сетях, а Facebook так и остался самой популярной платформой.

Опубликованные данные говорят о том, что по состоянию на январь 2021 года интернетом пользуются 4,66 млрд человек по всему миру, а уровень глобального проникновения составляет 59,5 %. По сравнению с прошлым годом количество пользователей увеличилось на 316 млн человек (7,3 %). Отмечается, что пандемия коронавируса оказала существенное влияние на рост пользовательской аудитории интернета, поэтому фактические цифры могут быть еще выше.

В отчете также говорится о том, что в настоящее время пользовательская аудитория социальных сетей составляет 4,2 млрд человек. За последний год это значение увеличилось на 490 млн пользователей, что означает прирост на уровне 13 %. Таким образом, в настоящее время социальными сетями пользуется более 53 % мирового населения.

Что касается наиболее популярных с точки зрения аудитории платформ, то здесь первое место ожидаемо занимает Facebook, социальной сетью пользуются более 2,7 млрд человек. Стоит отметить значительный рывок мессенджера Telegram, аудитория которого превысила 500 млн человек, благодаря чему он поднялся на 11-ю строчку рейтинга. Примечательно, что Telegram впервые сумел обойти по популярности таких конкурентов, как Twitter и Snapchat.

Следует отметить, что помимо Facebook еще пять платформ имеют аудиторию свыше 1 млрд человек (YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram и WeChat).

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Приток новых пользователей в Telegram набирает оборот по всему миру, и это не только привычные нам Россия, Беларусь и Украина, но и крупнейшие по населению в мире страны: Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Мексика.

По состоянию на вчера, 30 января, Telegram занимает 1 место по скачиваниям в категории «Связь» в 7 из 10 крупнейших по населению странах.

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