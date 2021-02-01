В Киеве прошел Марш памяти белорусского героя Украины Михаила Жизневского 1 1.02.2021, 10:19

1,071

Фоторепортаж.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», вчера в Киеве прошла акция в память о погибших за свободу своего народа героях Беларуси и марш памяти Михаила Жизневского.

«Мы помним тех, кто пал от рук кровавого режима. Народ Беларуси не забудет преступлений против него, не забудет имен и бесчеловечных действий.

Они всегда будут жить в наших сердцах», — заявили участники акции.

Михаил Жизневский принимал участие в акции протеста в Киеве с первых дней — он входил в самооборону, которая охраняла Евромайдан. Белорус посмертно удостоен двумя высшими государственными наградами Украины — званиями и орденами Героя Небесной сотни и Героя Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.