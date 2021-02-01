Как чешские театры поддерживают белорусский протест 1.02.2021, 20:26

“Emergency Briefing” в Национальном театре

фото: Мартин Шпелда

Чешская театральная сцена не дистанцируется от политики.

Жёсткое подавление ненасильственных протестов, на которые белорусские граждане вышли после последних президентских выборов, вызвали волну солидарности за рубежом. В том числе и в Чехии, которая в 1989 году прошла свою "Бархатную революцию”. В августе здесь часто сравнивали белорусские протесты с теми событиями 30-летней давности. Но сейчас ясно, что Беларусь идёт по гораздо более трудному и горькому пути, пишет euroradio.fm.

В конце 1980-х театралы сыграли важную роль в критических событиях того времени. Теперь чешская театральная сцена с тревогой следит за развитием протестов в Беларуси, в том числе и за участием артистов и деятелей культуры в этих протестах.

Svět a divadlo (“Мир и театр”, сокращенно "SAD"), один из ведущих чешских театральных журналов пишет о белорусских театральных проектах с начала 1990-х годов. Редакционная активность в этой области возросла с 2007 года, когда "SAD" опубликовал текст, описывающий работу “Белорусского свободного театра”. А в последнем издании "SAD" была опубликована новая пьеса Андрея Курейчика "Обиженные. Беларусь(сия)", написанная в августе-сентябре 2020 года. После этого театр “Злин” выпустил радиопостановку “Обиженные. Беларусь(сия)”, а в рамках фестиваля современного искусства "4+4 дня в движении" состоялась читка пьесы.

Читка пьесы Андрея Курейчика “Обиженные. Беларусь(сия)” / Маркета Черна

Пьеса как скорая театральная помощь

Пьеса Курейчика подтверждает мнение главреда "SAD" Карела Крала о том, что "политика является важнейшей темой для театра, поскольку, по своей сути, театр — это искусство [...] социально-политическое, так как театр — это всегда встреча людей, а значит, социальная деятельность, жизнь общества и политика взаимосвязаны". Пьеса была написана так же быстро, как сейчас переведена и поставлена. Основными причинами этого в Чехии считают не столько её художественные качества, сколько роль в поддержке протестных усилий. Показы можно понимать как специфический вид помощи, который повышает осведомленность о белорусских проблемах за пределами Беларуси.

В сентябре пражский театр "X10" предоставил свою сцену белорусским артистам. В рамках Театрального фестиваля в городе Кутна Гора ("DFKH") проходили дискуссии и чтения двоих белорусских писателей: Юлии Тимофеевой и Альгерда Бахаревича. Они не входили в первоначальную программу, их участие было организовано в последний момент.

Под руководством Евы Зембок, театр "X10" и "DFKH" готовит более глубокое погружение в современную театральную сцену Беларуси на 2021 год. Там должны быть технически более сложные проекты, чем чтение. Для Зембок и ее коллег социально-политическая роль театра является ключевой. Как она сама говорит, "у театра есть много инструментов, посредством которых он может и должен подключаться, потому что он способен формировать мышление людей и участвовать в создании общества, в котором мы живем". Она воспринимает театр как "культурный институт с социальной досягаемостью", возможности и обязанности которого выходят за рамки простой постановки пьес.

Читка пьесы Андрея Курейчика “Обиженные. Беларусь(сия)” / Маркета Черна

Кто главный адресат открытки в тюрьму?

Для ситуаций, в которых необходима быстрая реакция на политические кризисы, Драматический ансамбль Национального театра (ND) во главе с Мартой Любковой организовал серию дискуссионных встреч "Emergency Briefings". Встречи о ситуации в Венгрии и в Сирии состоялись, а о Беларуси — нет, из-за коронавируса. Но у Драматического ансамбля получилось продвинуть проект “Белорусского свободного театра” “Я с запрещенными” об отсылке открыток политзаключенным в Беларуси.

Удивительно, но основной вклад этой формы помощи не связан с поднятием духа заключенных. Поскольку цензоры проверяют и часто конфискуют открытки, на самом деле именно они являются главными адресатами сообщений. Значение открыток, таким образом, скорее подрывное, чем вспомогательное, и они нацелены на совесть тех, кто содержит заключенных в тюрьме.

Марта Любкова считает, что театральная поддержка, наряду с прямой финансовой помощью, более полезна, чем другие проявления солидарности, такие как вывешивание флагов или официальные заявления. Для Любковой, так же, как и для Зембок, художественное воздействие театра имеет важное значение. И как она утверждает, Национальный театр должен задать себе вопрос, кого он представляет и что такое нация. Она считает, что Национальный театр должен выйти за пределы своей элитной позиции и стать опорой для сообщества и местом встреч.

Чешская театральная сцена не дистанцируется от политики. Наоборот, она активно пытается найти способы, чтобы помочь во время кризиса, будь то в рамках или вне её творческой деятельности.

Благодарности: Павел Шторек, Ивонна Крейзманова, Инга З. Микшина, Карел Крал, Ева Зембок, Марта Любкова, Кристина Климешова, Мартина Пецкова-Черна.

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