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Госдепартамент: США намерены как можно быстрее привлечь Россию к ответственности

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  • 10.02.2021, 11:07
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Госдепартамент: США намерены как можно быстрее привлечь Россию к ответственности

Управление Национальной разведки сейчас изучает враждебные действия Кремля по всем направлениям.

Администрация Джо Байдена с первого дня работы делает все возможное для того, чтобы «привлечь российский режим к ответственности за его враждебные действия по всем направлениям». Об этом во вторник на пресс-брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает «Голос Америки».

Отвечая на вопрос журналиста, который упомянул об ужесточении позиции Евросоюза по отношению к России в связи с приговором лидеру оппозиции Алексею Навальному и массовыми нарушениями прав человека, Прайс заявил, что администрация Байдена делает все возможное для привлечения России к ответственности «во всех отношениях».

«Конечно, в первые дни работы этой администрации мы стали свидетелями жестоких репрессий против российских граждан, которые вышли на улицы только для того, чтобы реализовать права, гарантированные им российской конституцией», - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента.

Нед Прайс добавил, что в данный момент Госдепартамент и директор Национальной разведки «рассматривают целый ряд враждебных действий» Москвы, принимая во внимание «вопиющие действия России в случае (с Алексеем Навальным) и нарушения ею прав человека в более широком смысле».

На основе выводов, к которым придут ведомства, против России «как можно быстрее» будут приняты соответствующие меры, заверил Нед Прайс.

«Не хотел бы называть временные рамки, но я думаю, вы ясно видели, как мы предпринимаем ряд действий, координируем наши действия с союзниками и партнерами, что не оставляет никаких сомнений... в нашей позиции», - заявил представитель Госдепартамента.

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