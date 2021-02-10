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Ученые обнаружили у волков необычную тактику охоты на бобров

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  • 10.02.2021, 14:11
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Ученые обнаружили у волков необычную тактику охоты на бобров

Зоологи наблюдали за поведением хищников в более чем 12 000 мест в Евразии и Северной Америке.

Как правило, волки охотятся стаями на крупных млекопитающих, таких как лоси, олени и бизоны, догоняя и истощая свою добычу. Однако в густых бореальных лесах Северной Америки и Евразии летом волки часто ловят бобров в одиночку. Делать это непросто, ведь бобры большую часть времени проводят в водоеме, не отходя далеко от места, где они могли бы спрятаться, пишет popmech.ru.

Авторы новой работы впервые заметили эту тактику у волков, наблюдая за их поведением в более чем 12 000 мест в Евразии и Северной Америке. В результате исследователям удалось задокументировать 748 случаев, когда хищники терпеливо выжидали удачного момента, но так и не смогли поймать бобров и 214 случаев, когда животные смогли это сделать.

Бобры имеют чрезвычайно плохое зрение, поэтому они полагаются в первую очередь на хорошо развитое обоняние, чтобы заметить хищников на суше. Но волки все же научились обманывать чувства этих зверей. Исследователи обнаружили, что волки выбирают места для засад в пределах нескольких метров от того места, где бобры выходят на сушу. Волки, скорее всего, поняли, что бобры не могут заметить их визуально, поэтому подбирались как можно ближе к местам обитания грызунов. При этом хищники почти всегда выбирали места для засад с подветренной стороны, чтобы их не учуяли бобры.

Когда волки выжидают бобров, то проявляют удивительное терпение. Они проводят очень много времени в засаде вблизи бобровых плотин и троп. В среднем животные ждали около 4 часов, но были и те, кто ждал удобного случая по 12 и даже 30 часов. Исследователи отмечают, что такое поведение свойственно не отдельным представителям этого вида, а многим хищникам по всему миру. Данные указывают, что волки используют похожую тактику охоты очень часто, когда хотят полакомиться бобрами.

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