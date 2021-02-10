Ученые раскрыли тайну «космодрома инопланетян» в Перу 1 10.02.2021, 16:02

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Обнаружена четкая система.

Странные линии на пустынном плато Наска в Перу, которые хорошо различимы с высоты птичьего полета и поэтому считаются охотниками за НЛО следами древнего космодрома инопланетян, оказались сложной системой оросительных каналов.

К такому выводу пришла команда Salvar Nazca под руководством инженера Карлоса Эрмиды, сообщает британское издание Еxpress.

Ученые изучали геоглифы Наска в течение восьми лет, и провели за это время множество полевых экспедиций. Также проанализировали спутниковые изображения этих загадочных линий, создав мозаику из 3750 фотографий. Мозаика состоит из 75 рядов и 50 колонок и занимает площадь около 2500 квадратных километров в пустыне.

В результате масштабной научной работы удалось собрать большое количество убедительных доказательств того, что рисунки в пустыне имели не только ритуальное, но и практическое значение. Это открытие, как уверены его авторы, может пригодиться в современном мире при создании новых систем доставки воды в засушливые районы.

"Линии на плато Наска были созданы с применением сложной технологии сбора воды, которая появилась еще до прихода инков. Речь идет об огромной системе, которая позволяла контролировать потоки воды в пустыне", - говорит Эрмида.

Результаты нового исследования будут опубликованы в феврале в докладе "Линии Наска как гигантская ирригационная система для сбора урожая водоемких культур" на Международном конгрессе культурного туризма в Кордове.

Линии Наски завораживают археологов и охотников за НЛО с начала 1940-х годов. Едва заметные с земли, с высоты птичьего полета над пустыней Наска они являют собой сложные конструкции, которые прорезают бесплодную пустыню примерно в 250 милях к югу от столицы Перу города Лимы. В течение многих лет конспирологи считают, что эти геоглифы служили ориентиром для инопланетных посетителей Земли.

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