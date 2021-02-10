закрыть
10 февраля 2021, среда, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЕС обеспечит Украину вакцинами Pfizer и AstraZeneca

3
  • 10.02.2021, 19:15
  • 2,597
ЕС обеспечит Украину вакцинами Pfizer и AstraZeneca
фото: reuters

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Евросоюз обеспечит Украину 117 тысячами доз вакцины Pfizer и от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstaZeneca в первой половине 2021 года. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Вальдис Домбровскис в трансляции на официальном сайте исполнительного органа ЕС.

«В дополнение к этому Еврокомиссия окажет поддержку Польше в перепродаже доз AstraZeneca Украине. По соглашениям ЕС, это возможно сделать без прибыли», — рассказал Домбровскис.

Он понадеялся на начало массовой вакцинации в Украине в течение ближайшего месяца и выразил беспокойство по поводу «влияния российской дезинформации о процессе вакцинации в Украине». Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС готов помогать украинцам в борьбе с дезинформацией и скептическим отношением к вакцинам у населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич