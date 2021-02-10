ЕС обеспечит Украину вакцинами Pfizer и AstraZeneca

ЕС обеспечит Украину вакцинами Pfizer и AstraZeneca3
- 10.02.2021, 19:15
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Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.
Евросоюз обеспечит Украину 117 тысячами доз вакцины Pfizer и от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstaZeneca в первой половине 2021 года. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Вальдис Домбровскис в трансляции на официальном сайте исполнительного органа ЕС.
«В дополнение к этому Еврокомиссия окажет поддержку Польше в перепродаже доз AstraZeneca Украине. По соглашениям ЕС, это возможно сделать без прибыли», — рассказал Домбровскис.
Он понадеялся на начало массовой вакцинации в Украине в течение ближайшего месяца и выразил беспокойство по поводу «влияния российской дезинформации о процессе вакцинации в Украине». Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС готов помогать украинцам в борьбе с дезинформацией и скептическим отношением к вакцинам у населения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности.