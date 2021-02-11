Минчане с самого утра вышли на акцию солидарности с Олегом Зайцем 11.02.2021, 10:36

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Жители столицы напомнили лукашистам об ответственности за из преступления.

Рано утром в Минске прошла акция в поддержку Олега Зайца, которого арестовали 23 января, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Олегу 37 лет, у него онкологическое заболевание. Почти две недели он держал сухую голодовку.

«Прямо сейчас, в ужасных условиях по сфабрикованным делам, в застенках режима содержится Олег Заяц. Он находится на голодовке с 23 января.

Не забываем, что любой, кто принимает участие в лукашистком шабаше - соучастник репрессий, пыток и фальсификаций!

Свободу политзаключенным! Бойкот лукашисткому антинародному собранию!», — заявили участники акции.

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